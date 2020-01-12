黃昭順選輸跳蓮池潭？ 劉世芳幫忙說話了...

劉世芳呼籲網友不要為難黃昭順。（記者洪定宏攝）

2020-01-12 17:10:07

〔記者洪定宏／高雄報導〕立委黃昭順在選舉期間，說出「選輸了，要跳蓮池潭」的話，引發網友議論，如今確定敗選，網友紛紛到她的臉書粉專留言，要求兌現承諾，導致粉專關閉。

勝選的立委劉世芳受訪時，幫黃昭順緩頰，強調黃可能是為了激勵團隊而說的是玩笑話，「聽聽就好」。

劉世芳表示，黃昭順在地方耕耘很久，沒有功勞，也有苦勞，「不要為難她」。

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