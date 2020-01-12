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光復高雄福袋搶購 尹立：第二階段罷韓應該沒問題

邱俊憲（右起）、尹立、陳冠榮、何權峰今共同販售光復高雄新春福袋。（記者王榮祥攝）

邱俊憲（右起）、尹立、陳冠榮、何權峰今共同販售光復高雄新春福袋。（記者王榮祥攝）

2020-01-12 15:14:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕光復高雄新春福袋今首度現場銷售，吸引大批民眾排隊購買，Wecare大遊行發起人尹立看到投票結果，評估第二階段罷免應該沒問題，今天首次現場販售福袋，希望大家新春心願能達成，恢復高雄榮光。

尹立今偕同罷韓四君子之一、前高雄氣爆自救會長陳冠榮，以及民進黨高市議員何權峰、邱俊憲，共同在何權峰服務處前販售光復高雄新春福袋，福袋內容包括長形春聯、方形春聯、紅包袋與光復高雄貼紙完整組。

原訂下午2點開賣，但2點前現場已出現排隊人潮，許多民眾一口氣購買5份、10份、甚至15份，有人說自己家裡貼，有人會分送朋友，也有人受託團購，部分民眾買到福袋後開心大喊光復高雄、罷免韓國瑜，現場氣氛相當熱絡。

尹立說明首批福袋共印製1萬份，部分透過網路銷售，今天則是首度現場販售，過年前還會陸續在其他場域販售，如果不夠會考慮加印，希望大家新春心願能實現，一起恢復高雄榮光。

他進一步指出，投票結果顯示近7成高雄人對韓國瑜投下不信任票，民意趨勢很清楚，Wecare高雄、公民割草、台灣基進共同推動的罷免會持續下去，罷免第二階段在收到通知後，只有2個月時間需蒐集約23萬份連署書，等於1天要5千多份連署，時間壓力很大，本來有點擔心，但看到投票數字後，相信沒有問題。

邱俊憲則表示，總統立委大選雖落幕，但韓市長違背市民承諾，要把韓市長罷免的原因並沒消失，他依然我行我素，民進黨團會更嚴厲監督。

光復高雄新春福袋吸引大批民眾排隊購買。（記者王榮祥攝）

光復高雄新春福袋吸引大批民眾排隊購買。（記者王榮祥攝）

有民眾一口氣買了15份光復高雄新春福袋。（記者王榮祥攝）

有民眾一口氣買了15份光復高雄新春福袋。（記者王榮祥攝）

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