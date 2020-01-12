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首頁　>　高雄市

漢他病毒出血熱高雄女攤販首例確診 1女同事被列疑似個案

防疫人員進行噴藥消毒。（衛生局提供）

防疫人員進行噴藥消毒。（衛生局提供）

2020-01-12 12:47:53

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局今公布三民區首例漢他病毒出血熱確定病例，60多歲住在三民區博惠里女性，從事攤販工作，因頭痛、發燒、噁心、呼吸喘等症狀，1月3日被通報漢他病毒出血熱，今日確診，她工作地點一名女性50多歲同事被懷疑高度疑似個案，將二採確認。

高雄市衛生局今表示，接獲疾病管制署公布今年高雄市三民區首例漢他病毒出血熱確定病例，病患去年12月25日開始出現頭痛、全身痠痛、關節痛、背痛等症狀，28日出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，至醫院就醫診斷為泌尿道感染並收治住院。

患者因症狀未緩解且於12月31日出現呼吸喘，今年1月3日經醫院通報漢他病毒出血熱，經治療後已於1月8日康復出院，同住家人無疑似症狀，但經社區接觸者擴大採血送驗，發現指標個案工作地一名女性50多歲同事，雖無症狀但血液檢驗呈IgM抗體陽性列為高度疑似個案，預計1月15日二次採檢送驗確認。

衛生單位疫情調查發現個案工作地周邊有不少的小吃攤販，且指標個案與高度疑似個案為工作地同事，衛生單位於其工作地捕獲1隻老鼠，初步研判該埸域為此波疫情引爆點。

市府防疫團隊對個案採買的市場全面進行漂白水環境消毒、滅鼠及逐攤衛教宣導，並對居住地、活動地進行鼠隻監測，截至1月11日，居住地累計捕獲鼠隻8隻，工作地累計捕獲鼠隻3隻，預計此波疫情將持續監控至4月2日。

衛生局指出漢他病毒出血熱為感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

防疫人員進行捕鼠防疫。（衛生局提供）

防疫人員進行捕鼠防疫。（衛生局提供）

出漢他病毒出血熱為感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染給人類。（衛生局提供）

出漢他病毒出血熱為感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染給人類。（衛生局提供）

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