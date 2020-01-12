選後感觸深 陳菊：不分彼此一起前行

陳菊昨夜發文，呼籲鄉親團結。（記者王榮祥翻攝）

2020-01-12 08:01:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府祕書長陳菊昨夜透過臉書發文，強調選舉的結束是團結的開始，大家應在彼此不同立場中、試著找到相同的關懷，所有生活在這座美麗島嶼上的人，應不分彼此立場與認同，大家要一起前行，台灣未來才會更繁榮、更堅韌。

陳菊說，如果還有人質疑台灣人民捍衛民主自由的意志，如果還有人挑戰台灣人民保衛家園的決心，如果還有人以為抹黑造謠可以繼續傷害台灣，昨晚就是最堅定答案！

她感謝所有認同台灣、認同民進黨的台灣人民勇敢站出來，用選票讓小英總統成功連任、讓民主進步黨國會過半，讓台灣可以繼續正確，進步的向前邁進！

陳菊指出，民主道路不曾輕鬆，但我們還是一起走到今天，這一路走來，非常感謝無數的志工和支持者們，給予小英總統和民進黨的熱情相挺，因為這些力量凝聚，我們一起守住台灣，守住我們珍惜的價值與改革的成果，一起迎向台灣的未來。

還有，她最敬愛的高雄鄉親，謝謝大家用破百萬的選票，證明高雄的勇敢自信與堅毅不屈，高雄永遠是我的家，大家永遠是我的家人，謝謝，非常謝謝。

她認為，選舉的結束是團結的開始，面對再多艱難險阻，只要團結在一起，就能有自信、有尊嚴的迎向充滿希望的未來！

她強調從現在開始，我們要化解選舉中被製造出來的對立、仇恨，競爭激烈的選舉固然是民主理念實踐，但過程中社會的信任與認同難免出現裂痕，如果我們不能一起撫平人與人之間的裂痕，虎視眈眈的外在威脅就會趁虛而入，從這些裂痕製造更多衝突，撕裂我們的國家。

所以，拜託大家繼續堅定我們的信念，但是同理不同立場的人，聽聽他們說話、看看他們的生活，在彼此的不同立場中試著找到相同的關懷。

她提醒這或許很困難，但走過多年的民主道路，她始終相信，民主來自於人民集結而成的力量，需要大家團結在一起，這條路才能繼續走下去，這個國家才會有未來。

陳菊表示，這個國家的未來，將會屬於你們，如同她在選前向大家說的，新的世代站出來，台灣才會充滿希望，才能往正確的方向前進，當時請你們一定要記得自己的信念，現在更要請你們記得所有生活在這座美麗島嶼上的人，不分彼此的立場與認同，大家要一起前行，台灣的未來才會更繁榮、更堅韌、更美好。

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