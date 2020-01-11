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黃昭順落選 郭新政酸問：「要不要跳蓮池潭？」

郭新政在臉書PO文，感謝選民支持。（取自郭新政臉書）

郭新政在臉書PO文，感謝選民支持。（取自郭新政臉書）

2020-01-11 23:46:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕無黨籍立委候選人郭新政是政治素人，為了已故男友李新，南下挑戰黃昭順，如今黃昭順落選，記者詢問郭新政的看法，她第一句話就酸問：「要不要跳蓮池潭？」

黃昭順曾在遊戲造勢中，對韓國瑜說：「選輸了要跳蓮池潭。」雖是口誤，卻引發網友議論。

郭新政在臉書PO文表示，「對不起，雖然沒有選上，但我心中非常踏實，我們的聲音還是傳出去了、百姓開始聽見了。惡人下架了，雖然選輸了，但這是台灣人的勝利，我也重新找回了平靜。」

郭新政強調，「這一次的衝撞體制，我有自信地說，我們帶起了一波思想浪潮，我們掀起了陳舊的分贓體系。不遠的將來，民代將在百姓的覺醒之眼下，兢兢業業、戮力以赴。和過去幾年最大的不同，就是在醒來的人越來越多之下，我們的政壇和社會，會持續進步，陽光將灑進每個角落。」

有網友希望擁有高度網路聲量的郭新政，4年後角逐總統。她回應說：「我將繼續我的退休生活，走走看看、體驗生命。我會封存我們這一年半的紀錄，等待未來某一天，社會和司法單位要去追究台灣行之有年的積惡，決定要給洗錢、貪污、包庇、關說致命一擊的時候，我仍舊會站出來。」

郭新政這段話，似乎為將來的政壇之路埋下伏筆。

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