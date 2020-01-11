韓國瑜在高雄狂輸近50萬票 罷韓團體：立刻道歉辭職

「Wecare高雄」發起人尹立（右）呼籲韓國瑜應立刻道歉辭職下台，左為罷韓四君子之一陳冠榮醫師。（記者葛祐豪攝）

2020-01-11 22:03:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統候選人韓國瑜在高雄狂輸近50萬票，發起罷韓的「Wecare高雄」發起人尹立，今晚呼籲韓國瑜應立刻道歉辭職下台。

「Wecare高雄」等公民團體去年12月26日已赴中選會，送交約3萬份第一階段罷韓提議書，後續查對提議人名冊後，可望展開第二階段連署，份數須超過高雄選舉人數10％以上（約23萬份），預估罷免投票時程可能在5月中旬至6月底。

蔡英文總統在高雄市席捲近110萬票，狂勝韓國瑜48萬6000多票，尹立強調，這代表近7成的市民其實已經對韓國瑜市長投下了反對票，現任的韓國瑜市長，已經沒有執政的正當性。

尹立要求韓國瑜立即道歉辭職，為什麼要辭職？因為高雄市政是全台灣最後一名，也為了落跑對高雄人背信忘義，要道歉辭職。

尹立說，對韓國瑜個人，可以再賠上3年。但對高雄市民來說，278萬人拒絕一起陪葬3年生命，城市的進步一年都不能停，高雄人拒絕再3年的鬧劇。

尹立強調，罷免已經在去年12月26日上路，唯一會停車的條件，就是韓國瑜自己辭職下車。罷韓團體也警告韓國瑜，政治人事及黑手退出選委會，不要介入罷免程序。

尹立指出，罷免第一階段查核到元月19號，，過完農曆年，就要展開第二階段連署。

蔡英文這次在高雄得票數近110萬票，罷免案只要有約6成出來投票，就能突破約57、8萬的門檻，因此罷韓公民團體都相當有信心。

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