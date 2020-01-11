得票數過半！邱議瑩自行宣布連任成功。（記者黃佳琳翻攝）

2020-01-11 18:40:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕尋求連任的高雄市立委第一選區民進黨立委邱議瑩，晚間6點40分左右站上舞台，向支持群眾表達感謝之意，她說，這次選戰相當辛苦，但靠著鄉親的力挺，終於守住這一席立委，也替台灣的民主價值守住最重要的防線。

邱議瑩此次選戰初期不算輕鬆，對手招式不斷，但憑著札實的地方實力及爭取多項建設，仍贏得多數選民的認同，讓她此次尋求3連霸之路終於能順利成真。

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