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首頁　>　高雄市

高雄第一選區 民進黨邱議瑩自行宣布當選

邱議瑩稍早自行宣布當選。（資料照）

邱議瑩稍早自行宣布當選。（資料照）

2020-01-11 18:18:06

〔即時新聞／綜合報導〕第15任總統副總統選舉及第10屆立委選舉今日投開票，結果陸續揭曉，民進黨高雄市第一選區立委候選人邱議瑩，稍早自行宣布當選。

根據《民視新聞》票數，民進黨邱議瑩獲得2萬2862票，國民黨王齡嬌1萬4438票，民眾黨羅鼎城2625票，開票仍在持續中，正確票數依中選會公布為準。

（圖擷取自民視）

（圖擷取自民視）

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