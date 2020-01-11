高雄第一選區 民進黨邱議瑩自行宣布當選

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
邱議瑩稍早自行宣布當選。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕第15任總統副總統選舉及第10屆立委選舉今日投開票，結果陸續揭曉，民進黨高雄市第一選區立委候選人邱議瑩，稍早自行宣布當選。
根據《民視新聞》票數，民進黨邱議瑩獲得2萬2862票，國民黨王齡嬌1萬4438票，民眾黨羅鼎城2625票，開票仍在持續中，正確票數依中選會公布為準。
（圖擷取自民視）
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
自行宣布當選 王定宇：人民用選票保護台灣
激烈拉鋸！僅領先楊瓊瓔76票 洪慈庸競總氣氛緊張
只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
6候選人穩定領先中！台南立委選戰 民進黨有望全壘打
韓國瑜救不了！高雄8選區立委 民進黨全部領先
力克雲林張家小公主！蘇治芬自行宣布當選
台南立委6席揮出全壘打 民進黨部：反送中催化
發音似「民進凍蒜」？陳樹菊助講讓台下韓粉瞬間困惑
葉毓蘭PO合成照諷蔡英文 原圖擁有者嗆：太過分、將提告
「光復高雄」全場沸騰！ 蔡英文：高雄不要被韓國瑜騙兩次
民進黨「光復高雄」造勢晚會 宣布現場突破15萬人！
熱門推播