藍委黃昭順得票數落後！綠營劉世芳自行宣布當選

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黃昭順目前落後對手劉世芳，劉陣營已經自行宣布當選。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕根據中選會統計，國民黨高雄市第三選區（左營、楠梓）立委黃昭順目前得票數為1萬1245票，落後民進黨籍對手劉世芳的1萬5321票，另一位候選人郭新政得票數為3281票，據《三立新聞網》報導，劉目前已經自行宣布當選。
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