高雄選前之夜稱逾50萬人 韓國瑜：用選票翻轉台灣命運

國民黨總統候選人韓國瑜，今晚在高雄辦選前之夜晚會。（記者張忠義攝）

2020-01-10 22:21:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統候選人韓國瑜高雄選前之夜晚會，韓陣營在活動結束前宣布，全場已超過50萬人；韓國瑜則喊話，拜託台澎金馬鄉親，明天用手上這張選票翻轉台灣命運，找回中華民國方向與驕傲。

韓國瑜今晚與妻子李佳芬同台，女兒韓冰也在最後壓軸時刻現身，讓全場韓粉嗨翻。

李佳芬表示，從去年開始，她跟韓國瑜的心情都是一樣，只是整個選舉過程，讓人覺得社會怎會變得那麼恐怖？她強調自己的家庭跟各位家庭都一樣很平常。

她強調，韓國瑜跟她沒任何私人想法，也明白如果當選，這條路一樣會很辛苦，因為他們知道這選戰不是為自己、都是為了子孫更幸福、更強大，她感謝大家一路陪伴，讓她與先生能堅強面對一切打擊，也保證若能得到各位疼惜，一定更加努力。

韓國瑜致詞時指出，看到神力女超人的服裝，不光是樹菊阿嬤不會講話，引起全場一陣笑聲。

他接著先向選舉團隊致謝、全場鄉親與好友致謝，再提到高雄從沒像此時此刻這麼受到全台灣、全世界注意，高雄的一舉一動、點點滴滴、政治人物、建設觀光、美食風景，所以事物都吸引全世界關心，光是上個月，就有幾百萬人進到高雄。

韓國瑜話鋒一轉，指中南部多個縣市，30年來這麼愛民進黨，他對不起大家，要戳破這神話，因為民進黨變了，今天民進黨已經不是30年前那個有理想、有良心的政黨。

他認為，20、30年來，中南部鄉親給民進黨這麼多機會，希望民進黨站起來，讓台灣走向良性政黨政治、健康兩黨政治，一代一代犧牲奉獻，就是建立良好的台灣；但今天民進黨把一個民主進步黨搞成貪汙腐敗金光黨，看了很感傷。

他身為中華民國國民，如果政府做得好、國家有面子尊嚴，那多驕傲，但今天把政黨拿開、冷靜來看，外交斷了7國，一步都走不出去，國際組織一個都無法參加，新南向3年半花了1千多億一事無成，兩岸間互動冷冰冰到最高點，民進黨應該想想，民眾希望兩黨政治良性發展，民進黨卻把政權當烏茲衝鋒槍掃射反對黨，恨不得把國民黨一槍打死，讓人傷心透頂。

他痛批一個被架空的總統，一群貪污腐敗官員把總統包圍，3年什麼事都做不了，前年縣市長大敗後又想繼續執政，拿不出成績單、說不出蔡英文的好，只好說韓國瑜的壞。他舉劉謙變魔術為例，一旦把魔術告訴大家就不好看，了解事情後，就覺得民進黨這樣執政一定不行，執政拿不出成績、貪汙腐敗3年、收買百分之90媒體報喜不報憂，國家出大事，百分之90媒體不敢監督不敢批判總統，不敢對重大建設提出建言，通通集中反對黨身上，就像劉謙變魔術、一戳就沒了。

然後大量撒錢、秘密建立網軍帶風向、玩得太過份而逼死中華民國優秀外交官，中南部到現在還是沒有現代化國際大機場。

韓國瑜保證，他一起努力翻轉，重新找回20、30年前台灣的驕傲，找回周邊國家的尊敬、找回下一代對這一代的肯定，讓全世界為中華民國努力發出讚嘆。

他拜託台澎金馬鄉親，用手上這張選票翻轉台灣命運，找回中華民國方向與驕傲。

國民黨總統候選人韓國瑜，今晚在高雄辦選前之夜晚會。（記者張忠義攝）

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