受邀參加國防南區校友會 醫界人士：到場才發現是挺韓造勢活動

韓國瑜海內外醫界後援會成立大會，吳敦義：讓韓國瑜高票當選、翻轉台灣現狀。（記者方志賢攝）

2019-11-10 23:54:01

〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚在高雄出席海內外醫療界後援會成立大會，但卻傳出活動原本是國防醫學院南區校友會的校慶活動，國內各醫學校友會及南部醫師團體受邀出席，不少醫界人士到場後才發現活動包裝成挺韓醫界後援會，很多人都很驚訝。

海內外醫療界挺韓國瑜競選總統暨立委選舉後援會成立大會，今晚在漢來大飯店舉行，韓國瑜、國民黨主席吳敦義均到場，活動由國防醫學院南區校友會理事長、眼科開業醫師潘志勤負責規劃，席開90桌，仍現場仍有很多的空位。

一名醫學院校友會幹部表示，他是受邀參加國防醫學院南區校友會慶祝母校118週年校慶活動，他所屬校友會依照往例贊助1桌，幾位校友會幹部一起出席活動，但到了會場才發現是韓國瑜的造勢活動。

他說基於來是客人，並沒有離席，仍等造勢活動結束，韓國瑜離場，繼續參加國防校友會校慶晚宴、頒獎及表演等活動。

另名南部醫師團體幹部也說，他是2週前接獲邀請出席國防醫學院南區校友會校慶活動，昨天才知道吳敦義、韓國瑜都會出席活動，但他仍依約到場致意，他本身沒有挺韓，韓國瑜抵達會場時，他就先行離開了。

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