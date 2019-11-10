高雄旗山區廣福社區開辦異國料理廚房，社區新住民姊妹紛紛大顯身手，端出拿手好菜。（記者蘇福男攝）

2019-11-10 22:54:12

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄旗山區廣福社區開辦異國文化廚房，社區新住民姊妹紛紛大顯身手，端出拿手好菜，每道菜背後都有一段溫馨小故事，社區居民大飽口福紛紛說讚！

來自泰國的曾美文端出「泰式綜合涼拌」，曾美文從小與阿嬤相依為命，由於經濟拮据，嬤孫兩人平日生活十分節儉，她上學還會帶甜點、水果去學校兜售補貼家用，而「泰式海鮮涼拌」是阿嬤最常料理的一道拿手家常菜。

曾美文回憶，國小3、4年級就會做這道菜，阿嬤常做「泰式海鮮涼拌」，是因為家門前有一條河流，河裡有很多蝦子，阿嬤要做涼拌前，會先到河裡撈蝦子，河蝦大小有如台灣的溪蝦，阿嬤也栽種檸檬，料理這道菜幾乎不必花錢買食材。

來自印尼的李翠芳想家時，就會煮「印尼紅咖哩」這道菜解鄉愁，她說，印尼人逢年過節都會煮菜聚餐，她小時候逢年過節才能吃到這道菜，由於順口又好下飯，是她特別喜歡的一道家常菜。

李翠芳表示，這道料理在印尼或台灣，無論食材或做法都差不多，不同的是，在印尼通常不加紅蘿蔔，因為印尼人比較喜歡吃馬鈴薯，但台灣人卻是很喜愛紅蘿蔔。

李翠芳說，做這道菜的秘訣，就在於咖哩粉是自製的，她說，自製的咖哩味道與市售咖哩完全不一樣，印尼的咖哩子就像胡椒那麼小顆，她會先把咖哩子熱炒，然後敲碎成咖哩粉，再跟蔥頭、辣椒、薑黃一起下去炒，再把雞肉放下去炒，馬鈴薯則是最後丟入，因為煮出來的顏色是紅色的，所以菜名叫「印尼紅咖哩」，印尼還有綠咖哩呢！

來自越南的阮氏蓓，23歲因緣際會嫁來旗山，成為廣福社區的媳婦，「越式酸魚湯」是她從小吃到大的家常菜，阮氏蓓說，酸魚湯不油膩，是很受越南人青睞的家常菜，食材可以使用吳郭魚、河鰻甚至雞肉，她在台灣料理大多使用鱸魚，酸湯主要取自羅望子的湯汁，這道菜具有清腸、減肥的功效。

廣福社區表示，社區新建廚房，並添購烹飪設備，讓新住民姊妹料理拿手好菜，歡迎民眾事先預約品嚐，電話：0987-371187。

來自泰國的曾美文「泰式綜合涼拌」，背後有一段嬤孫相依為命的溫馨小故事。（記者蘇福男攝）

來自印尼的李翠芳想家時，就會煮「印尼紅咖哩」這道菜解鄉愁！（記者蘇福男攝）

廣福社區開辦異國料理廚房 新住民姊妹端出私房好菜。（記者蘇福男攝）

阮氏蓓說，酸魚湯不油膩，是很受越南人青睞的家常菜。（記者蘇福男攝）

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