挺英味濃！這團體會場入口就放蔡英文與邱泰源合照

高雄縣醫師公會今舉辦醫師節慶祝大會，會場入口放置一面總統蔡英文與醫師公會全聯會理事長、民進黨不分區立委邱泰源合照的人形立牌，挺英意味濃厚。（記者方志賢攝）

2019-11-10 17:51:17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄縣醫師公會今舉辦醫師節慶祝大會，會場入口放置一面總統蔡英文與醫師公會全國聯合會理事長、民進黨不分區立委邱泰源合照的立像看板，挺英意味濃厚；但高雄縣醫師公會理事長王宏育說：「公會成員有藍有綠，如要公開表態，就是支持邱泰源！」

「蔡英文高雄競選總部」主委管碧玲致詞時，感謝高雄縣醫師公會在會場門口放置蔡英文總統的立像看板，表達支持蔡英文，她非常感謝醫師公會的盛情及支持，還稱讚醫師們「很有眼光、果然都是金頭腦，最聰明的一群」！

管碧玲也說，蔡政府3年醫界政策「就是醫療是有服務性質的專業而不是服務業」，希望給醫療人員最好的工作環境，以及不斷改善待遇，讓台灣最好的傳統能夠延續，讓台灣最優秀、第一等年輕人把醫科當作人生的第一志願，來照顧人民的健康，她拜託大家用選票支持蔡英文及民進黨立委。

對於放置蔡英文立像看板，王宏育受訪時解釋：「我們醫師公會百分之百支持邱泰源理事長，因為邱泰源做了太多事！」他說，因為「邱理事長給了看板，我就擺出來，旁邊站的是誰我就不管了」！

對於個人有沒有支持蔡英文？王宏育說，他個人有自己的意見，但醫師公會理事長，當然要支持醫師公會全國聯合會的理事長，「公開沒有說支持誰？但私底下支持誰？你LINE我我會講」，因為公會成員有藍有綠，如要公開表態，就是支持邱泰源。

高雄縣醫師公會理事長王宏育（見圖）表示：「公會成員有藍有綠，如要公開表態，就是支持邱泰源！」（記者方志賢攝）

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