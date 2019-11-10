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首頁　>　高雄市

再提匈奴說 韓國瑜：民進黨支持者把眼睛擦亮

國民黨總統參選人韓國瑜再闡述匈奴說，呼籲民進黨支持者把眼睛擦亮看清楚。（記者王榮祥攝）

國民黨總統參選人韓國瑜再闡述匈奴說，呼籲民進黨支持者把眼睛擦亮看清楚。（記者王榮祥攝）

2019-11-10 16:31:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨提出「匈奴說」，痛批執政團隊把自己變匈奴，用掠奪心態不停掠奪台灣資源，引發議論；他今天進一步闡述匈奴說，並呼籲民進黨支持者把眼睛擦亮看清楚，民進黨有沒把執政等於掠奪？這是很可怕的

韓國瑜昨在基隆表示，現在執政團隊把自己變成匈奴，用掠奪的心態不停地掠奪台灣的資源，掠奪完就走人，貪污、腐敗、派系分贓，怎麼可以這樣執政呢，「2兆風電、前瞻8800億，需要嗎？我們有太多事情看不明白、看不懂。」

他今天再補充，「匈奴說」是強烈呼籲各界重視、注意、警惕，民進黨執政是不是把執政跟掠奪畫上等號？如果一個執政黨內心想著掠奪台灣人民資源、掠奪社會資源、掠奪國家資源，這對台灣帶來的傷害是非常重大。

他認為民進黨執政這3年半，看的讓人心裡很傷心，他覺得很多民進黨支持者內心一定覺得受到傷害，這麼多綠軍支持者把選票給民進黨，但是帶來3年半執政，這麼多貪污腐敗案件發生、這麼多派系分贓、這麼多錯誤政策，他呼籲民進黨支持者把眼睛擦亮看清楚，民進黨有沒把執政等於掠奪？這是很可怕的。

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