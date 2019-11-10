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首頁　>　高雄市

韓國瑜驚爆：「老大哥」將出手 還有5顆抹黑核彈將引爆

國民黨總統參選人韓國瑜驚爆，有「5顆核彈」即將引爆抹黑他，有位「老大哥」即將出手。（記者王榮祥攝）

國民黨總統參選人韓國瑜驚爆，有「5顆核彈」即將引爆抹黑他，有位「老大哥」即將出手。（記者王榮祥攝）

2019-11-10 16:15:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今表示，民進黨執政無方，選舉一到就抹黑對手，他並爆料「老大哥」即將出手，在這之前更將有「5顆（抹黑）核彈」即將引爆，準備炸傷韓國瑜，請大家等著看。

韓國瑜今天被問到關於台船工會動員參與小英造勢活動時指出，他知道國營事業發通告、不參加蔡英文造勢要請假的事，他直言各界可以看得很清楚，民進黨執政無方、執政沒有辦法，選舉一到就抹黑對手。

韓國瑜進一步指出，有「5顆核彈」等著韓國瑜，還有「老大哥」正在睜大眼睛看，一顆一顆核彈會丟出來，請各位台灣人民大家拭目以待、非常精彩，抹黑韓國瑜的核彈很快會一顆一顆爆發，他很清楚。

他質疑，但是民主政治是不是最重要的、當治理國家沒有辦法時就直接抹黑來獲得選票，這是健康的嗎？還是應該好好執政、讓人民幸福、百姓能夠安居樂業來獲得選票？他希望台灣人民擦亮眼睛，「老大哥」正在看、「老大哥」即將出手，前面還有5顆（抹黑）核彈準備引爆炸傷韓國瑜，大家等著看。

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