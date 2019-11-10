台船工會挺小英 陳其邁：支持理念相近「最自然不過」

行政院副院長陳其邁（中）、身兼「蔡英文高雄競選總部」主委的立委管碧玲（右二）今出席高雄縣醫師公會醫師節慶祝大會，陳其邁受訪時強調，中船工會動員挺小英，工會支持理念相近的人，「是最自然不過的事情」。管碧玲）致詞時，當著台下高雄市副市長陳雄文的面，狠酸另名副市長李四川不懂，而且搞錯了！（記者方志賢攝）

2019-11-10 17:32:30

〔記者方志賢／高雄報導〕台船工會發函工會幹部，希望攜眷參加總統蔡英文的高雄競選總部成立大會，行政院副院長陳其邁今出席高雄縣醫師公會醫師節慶祝大會前受訪表示，蔡英文政府大力推動「潛艦國造」政策，獲得台船工會的支持，工會支持理念相近的人，「是最自然不過的事情」。

「蔡英文高雄競選總部」主委管碧玲致詞時，當著台下高雄市副市長陳雄文的面，狠酸另一位副市長李四川「不懂」，而且「搞錯了」！她說，台船工會發函給幹部，對候選人表達支持，「這是工會自主的傳統」，也是不分黨派、超越政黨的傳統，「李四川不是陳雄文出手所以搞錯了」！讓陳雄文當場面露出尷尬微笑。

高雄縣醫師公會今舉行醫師節慶祝大會，陳其邁及多名綠營立委、市議員到場，高雄市府則由陳雄文及衛生局長林立人等人代表出席。

工會自主！管碧玲：請陳雄文教教李四川

對於台船工會發函幹部希望攜眷參加蔡英文的高雄競選總部成立大會，陳其邁受訪表示，台船工會在選舉期間表達支持過去曾經幫助工會的參選人，這是工會自由表達意願的權利，政府大力推動潛艦國造政策，獲得台船工會的支持，工會支持理念相近的人，「是最自然不過的事情」。

管碧玲表示，高雄市是勞工首都，勞工運動首都，高雄市所有工會都是自主，工會要發函給幹部，去表達支持的候選人，「這是工會自主的傳統」，也是不分黨派、超越政黨的傳統，「李四川不是陳雄文出手所以搞錯了！」

管碧玲說，陳雄文當過勞動部長，「他懂，但李四川不懂」，「李四川說台船工會發函給工會幹部，請他們帶著家屬來支持蔡英文」，「叫做染指國營企業」，是「李四川搞錯了！請陳雄文回去好好教李四川」了解工會是什麼？請大家「掌聲拜託陳雄文」。

高雄縣醫師公會舉辦醫師節慶祝大會，民進黨多位民代、官員出席，有高雄市議員林智鴻（左起）、立委劉世芳、邱議瑩、邱志偉、李昆澤、行政院副院長陳其邁、立委管碧玲等。（記者方志賢攝）

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