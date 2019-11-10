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高中生誤當空屋塗鴉像生殖器 被屋主逮到判賠3000元

高中生誤把民宅當空屋簽名塗鴉，但屋主看似生殖器不雅圖樣報警揪人，警方今依社維法規定裁罰。（記者陳文嬋攝）

高中生誤把民宅當空屋簽名塗鴉，但屋主看似生殖器不雅圖樣報警揪人，警方今依社維法規定裁罰。（記者陳文嬋攝）

2019-11-10 12:26:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名高中生昨路過楠梓區1處民宅，竟誤當空屋簽名塗鴉，屋主卻看似生殖器不雅圖樣報警揪人，高中生稱愛嘻哈文化，才會噴漆作畫，屋主稱讚他年輕人有想法很棒，但不能在別人家亂作畫，雙方達成和解；不過警方今仍依社維法規定，最重可裁罰3000元。

高市1名高中生昨天下午路過楠梓區1處民宅，誤當空屋竟然興致一來，對民宅鐵捲門噴漆作畫，王姓屋主事後返家，赫見鐵捲門被人亂畫，宛如男性生殖器的不雅圖樣，報警要揪出誰亂搞他的家門。

加昌所根據王男提供的監視器畫面，鎖定1名年輕男子涉嫌重大，由於他因順手牽羊別人的安全帽，近來被警方通知到案說明，警方馬上認出他的身分，立刻前往他的住處找人。

警方調查，高中生坦承犯行不諱，稱他喜愛嘻哈文化，才會噴漆作畫，但誤以為該戶為空屋，才會將自己的姓名，用街頭塗鴉方式，噴繪上鐵捲門，他在家人陪同下，向王男登門致歉；王姓屋主大器稱讚他年輕人有想法很棒，但不能在別人家亂作畫，高中生允諾恢復鐵捲門原狀，雙方最後達成和解，王男不提出毀損告訴。

不過警方認定高中生塗鴉部分仍有罰則，依據社會秩序維護法第90條規定，污損他人住宅題誌、店舖招牌或其他正當的告白或標誌者，或是未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3000元以下罰鍰或申誡，呼籲民眾克制創作慾望，以維護市容美觀。

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