光棍節樂一下！ 駁二「不正經調查局」用藝術撫慰單身心靈

孩童體驗不正經調查局的裝置作品「兜風。（記者王榮祥攝）

2019-11-10 10:34:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕雙11光棍節樂一下！高雄駁二藝術特區當代館推出「不正經調查局」，從藝術家創意視角中激發對生活更多想法，也運用kuso手法撫慰單身者的心靈，邀請民眾明天不要一個人宅在家裡，來駁二讓展覽擁抱。

高市文化局指出，「不正經調查局」邀請8位國內外藝術家，運用幽默風趣方式、描繪生活中難以言喻的荒謬或矛盾情緒，從最平易近人的生活出發，以輕鬆歡樂的角度欣賞當代藝術，也從藝術家創意的視角中激發出對於生活的更多想法。

展場特別介紹藝術家蔡尚孚的裝置作品「兜風」，一座老舊的腳踏車機械互動裝置，不但外觀吸睛、也吸引民眾想排隊體驗，只要踩動踏板，會連動腰際的手進行環抱動作，透過互動去體現一個獨特的浪漫經驗。

展場中另一件作品「青春小鳥」也是感應的機動裝置，藝術家幻想自己追求愛情，用與裙子相連的鳥籠代表那個女孩，鳥籠會不斷的在展場中旋轉，象徵自己不斷追求、卻又不可求的青澀愛情。

文化局表示，光棍節是近年興起專屬年輕單身者的娛樂性節日，沒有固定慶祝方式和規範儀式，不同群體、會以不同方式慶祝這一節日，呼籲大家無論單身不單身，都別窩在家裡，來展場尋找生活中的浪漫與精彩、幽默與創意。

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