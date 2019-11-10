探訪美濃客家民情風土 「旬嚐」11/23、24限時開團

樹德科技大學藝管系師生結合美濃在地協會，於11月23、24日推出限時「旬嚐」活動，帶領民眾走入旬嚐伙房，嚐出客家不尋常美味及豐富的民情風土。（記者蘇福男翻攝）

2019-11-10 09:12:45

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄美濃客家小鎮人文、農產極具特色，樹德科技大學藝管系師生結合在地協會於11月23、24日推出「旬嚐」限定活動，將帶領民眾走入旬嚐伙房，嚐出不尋常美味及豐富的民情風土。

樹德科大「旬嚐」團隊表示，「旬嚐」即是依循節氣與季節品嚐之意，當每個人俯視著餐盤佳餚時，能夠細細品味食物種植、採摘並變成美味料理的過程，連結與土地間的情感。

樹德科大藝術管理與藝術經紀系指導老師金崇慧帶領主創陳采伶，協同吳文瑄、洪小晴、黃謙柔、謝宛澂、李芷晴、吳妤娟、詹蕙瑜、阮名貞、李姿慧、林建樺、吳翊豪12名同學，以感官探索食農議題為出發，多次前往美濃中圳社區，拜訪居民、探訪店家、參與導覽培訓，從踏查中發想與社區合作的可能性，從提案到執行耗時近1年。

旬嚐團隊表示，活動分成「共下走走」、「伙房有好食」和「旬嚐一日遊限定計劃活動」三部分進行，其中，「共下走走」11月23、24日下午2點半至4點各一場，將帶領遊客慢走美濃湖畔，沿途欣賞周邊景點，以趣味互動體驗讀寫美濃之美；同時安排前往特色店家的「走走晃晃」物產攤位，帶一份伴手禮與親朋好友共享美濃風情，每人收費150元。

「伙房有好食」11月23、24日下午4點半至6點各一場，由中圳社區發展協會設計特色菜單，配合當令蔬果推出佳餚，遊客可在山城的伙房內享用美食，在悠揚樂音中，邊欣賞著夕陽餘暉，何其樂逍遙，每人收費650元。

「旬嚐一日遊限定計劃活動」只有11月23日一場，當天上午9點在左營高鐵站集合，由築夢新故鄉文化產業發展協會規劃田園採摘和窯烤Pizza行程，探巡隱藏在客家美食中的文化精髓，每人收費1500元，早鳥優惠價1200元。

即日起開放網路報名及購票，「旬嚐」臉書粉絲專頁

或IG：shiung chang，或電洽07-6158000 轉2802 ，或0968-354218藝管系「旬嚐」。

「旬嚐」限定活動由樹德科大藝管系12名同學策畫操刀。（記者蘇福男翻攝）

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