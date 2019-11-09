高市今年陸空合擊揪空污 13家工廠共挨罰250萬

高市今年陸空合擊揪出空污問題，13家工廠共開罰250萬元。（記者陳文嬋攝）

2019-11-09 23:51:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年鎖定11個工業區，佈設750個空品微型感測器，採取陸空分進合擊，透過監測數據追查污染源，搭配人員入廠稽查，揪出13家工廠違法，共開罰250萬元，形同佈下天羅地網揪空污。

高市有林園、臨海工業區及楠梓加工區等，今年將增設750個，以100至300公尺方式密集設置，涵蓋34個行政區，預計今年底可達1250個空品微型感測器，全市佈建數量將成為全國第一。

環保局統計到9月底，查獲大寮、林園、小港區共13家工廠違法造成污染，其中5家是化學製品製造業、5家是金屬二級冶煉業如電弧爐煉鋼業等、2家是廢氣物處理業等，大都是排放粒狀物超標。

環保局依照違規情節及次數，分別裁罰10萬至30萬元，最高是今年2月份信昌化學火警事件，因為燃燒不完全產生黑煙，環保局運用微感監測數據判斷影響範圍，直接裁罰100萬元。

環保局表示，工業區周邊社區聚落、重要交通要道，以500至1000公尺設置監測點，另設有30台移動式感測器，針對異味空污陳情案件，機動派駐蒐集污染情資，有利追溯可疑污染源。

環保局說，可24小時即時監控溫度、濕度、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5及揮發性有機化合物VOC變化，並具備智慧預警系統，監測異常會通報稽查人員，快速掌握污染來源，藉由大數據分析，整合各區域監測數據，分析污染熱點區域及時段，加強可疑污染來源追查。

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