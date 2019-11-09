為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高市今年陸空合擊揪空污 13家工廠共挨罰250萬

高市今年陸空合擊揪出空污問題，13家工廠共開罰250萬元。（記者陳文嬋攝）

高市今年陸空合擊揪出空污問題，13家工廠共開罰250萬元。（記者陳文嬋攝）

2019-11-09 23:51:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年鎖定11個工業區，佈設750個空品微型感測器，採取陸空分進合擊，透過監測數據追查污染源，搭配人員入廠稽查，揪出13家工廠違法，共開罰250萬元，形同佈下天羅地網揪空污。

高市有林園、臨海工業區及楠梓加工區等，今年將增設750個，以100至300公尺方式密集設置，涵蓋34個行政區，預計今年底可達1250個空品微型感測器，全市佈建數量將成為全國第一。

環保局統計到9月底，查獲大寮、林園、小港區共13家工廠違法造成污染，其中5家是化學製品製造業、5家是金屬二級冶煉業如電弧爐煉鋼業等、2家是廢氣物處理業等，大都是排放粒狀物超標。

環保局依照違規情節及次數，分別裁罰10萬至30萬元，最高是今年2月份信昌化學火警事件，因為燃燒不完全產生黑煙，環保局運用微感監測數據判斷影響範圍，直接裁罰100萬元。

環保局表示，工業區周邊社區聚落、重要交通要道，以500至1000公尺設置監測點，另設有30台移動式感測器，針對異味空污陳情案件，機動派駐蒐集污染情資，有利追溯可疑污染源。

環保局說，可24小時即時監控溫度、濕度、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5及揮發性有機化合物VOC變化，並具備智慧預警系統，監測異常會通報稽查人員，快速掌握污染來源，藉由大數據分析，整合各區域監測數據，分析污染熱點區域及時段，加強可疑污染來源追查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
請韓市長兌現承諾 環團發起高雄反空污大遊行
2019-11-07 12:28

請韓市長兌現承諾 環團發起高雄反空污大遊行
日燒3炷香 里長夫人氣喘測室內空污嚇到
2019-11-06 09:51

日燒3炷香 里長夫人氣喘測室內空污嚇到
自住剛需撐買氣　中大坪數產品熱銷

自住剛需撐買氣　中大坪數產品熱銷
雲嘉南高屏留意空品 明天亮「橘燈」
2019-11-05 21:28

雲嘉南高屏留意空品 明天亮「橘燈」
台中東海火化場排黑煙異味 居民想到就崩潰
2019-11-05 13:16

台中東海火化場排黑煙異味 居民想到就崩潰
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

高雄市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播