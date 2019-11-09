韓國瑜質疑潛艦國造假議題 趙天麟：假庶民有忠誠問題

韓國瑜指潛艦國造是假議題，立委趙天麟今成立鹽埕後援會，他反指韓是假庶民，並懷疑他對中華民國台灣有忠誠問題和危機。（記者黃良傑攝）

2019-11-09 20:10:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕立委趙天麟今午成立鹽埕後援會，針對韓國瑜指潛艦國造是假議題，趙天麟批韓國瑜對中華民國有忠誠度的問題和危險，台灣四面環海需要來無影去無蹤，可以保衛台灣海峽安全的潛水艦，潛艦國造三年後就擁有6艘潛艦保護；民進黨立委、議員火力全開，批韓國瑜騙高雄人後，又想騙國人，自稱「庶民」卻買7200萬豪宅，炒房？自住？說法反覆。

立委管碧玲批韓國瑜騙稱是「庶民」，竟能買台北7200萬豪宅，女兒韓冰說爸爸沒錢，開一輛破車，打工賺錢買車給爸，結果韓國瑜竟能買7200萬豪宅，一家人都說謊很不好，這樣很不應該，還想用政見來騙，稱撥1000億預算到勞保基金，張善政說要讓退休勞工領600至1000萬，但看韓的雲林農舍被爆後認賠殺出，買下南港7200 萬豪宅，一樣認賠賣出，大家敢把錢交給他們？

市議員簡煥宗說，韓國瑜射出一支穿雲見，一出手豪宅就出現，聽過團購買化妝品，韓的親友團是揪團買豪宅，還有雲林的別墅農舍，這麼有錢還要騙大家是「庶民」，簡強調，如果買7200萬豪宅的人叫「庶民」，那沒法買的人不就變「卒仔」。

李喬如議員說，韓市長說得天花亂墜，亂開支票沒工件兌現，因為很多市政是延續前朝陳菊任內既定政績，韓國瑜開出發大財、不負債的政見，預算不減反增，還請假不到議會報告、質詢，她在議會堅持沒有沒市長、就沒有預算、也沒有交付。

市議員簡煥宗為立委趙天麟站台，重砲批市長韓國瑜有錢買7200萬南港豪宅，還自稱是庶民。（記者黃良傑攝）

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