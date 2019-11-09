高市圖總館開館5週年 邀5位同日誕生小壽星一起慶生

高雄市立圖書總館，今年滿5歲了！在5歲前夕，特別邀請5位與市總圖同年同月同日生的小壽星讀者一起慶生。（記者葛祐豪攝）

2019-11-09 20:29:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被視為花媽任內重要政績的高雄市立圖書總館，今年滿5歲了！在5歲前夕，今天特別邀請5位與市總圖同年同月同日生的小壽星讀者一起慶生 ! 以「5歲就會飛」為主題，希望創造下個5年的想像力無限延伸。

103年11月13日開館以來，高市總圖一直是南台灣重要的文化地標。

高市府副秘書長張裕榮今天致詞時表示，市總圖開館後，扮演火車頭的角色，加上明年即將啟用的二期會館，帶動高雄市整體出版、閱讀、文創產業的發展。

高雄市文化局長林思伶強調，5年來，市總圖無論是館藏量、入館人次和借閱量，都有顯著提昇。

今天的慶生儀式上，邀請5位與市總圖一樣在103年11月13日出生的小壽星，到場一起切蛋糕慶生，5位小壽星都有高市圖借閱證，5年來也借過100本書以上。

慶生活動現場，最吸引讀者的是夢想飛行帽手作摺紙帽，開放報名首日即額滿，數百頂飛行帽摺紙造型又酷又炫，家長跟小朋友戴著飛行帽，穿梭在總館廣場中，一起沉浸在快樂鳥故事劇場、胖叔叔說故事、英語故事達人及親子共讀體驗、VR體驗、文創市集、好書求籤機等多項活動中。

11月份，市總圖在3樓以館慶「5歲就會飛」為主題，設置「人人都有想像力」主題書展，陪伴讀者想像力無限飛揚。11月也有新升級版「與書的盲目約會」，特別與高雄在地插畫家戴怡平合作，共有10款插畫吊卡，可提供外借盲書的讀者收藏。

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