韓國瑜不在家 林園頂厝橋大排驚變「牛奶河」

高雄市林園頂厝橋大排變色，環保局人員到場稽查。（記者陳文嬋翻攝）

2019-11-09 18:40:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市林園區頂厝橋大排今天驚傳變色，環保局人員據報到場稽查，目前未查獲業者違法，初步研判為生活污水造成，將加強稽查非法事業偷排。

民眾發現，林園區頂厝橋大排裡的水變成乳白色，環保局人員稽查發現，橋下上、下游大排流水上層水清澈，底部有白色沉澱物，研判為底部微生物；北極殿左前發現另一股匯入水，水質呈略白混濁。

經環保局現場採集水樣，河道水質檢測結果酸鹼值7.64、溶氧2.22mg/L，經往上游巡查，為頂厝里頂厝路社區，研判為社區生活污水，，已採集水樣送驗分析。

環保局初步未查獲業者違法，經查排水口水質檢測結果酸鹼值8.02、溶氧1.83mg/L，PH酸鹼值正常，但溶氧偏低，將加強稽查非法事業偷排。

環保局詢問橋邊北極殿廟方人員，河道時常都是乳白色，而在橋上游沒生活污水排入是清的，經向上巡查均是社區生活污水，初部研判是生活污水造成，仍將加強查緝非法事業偷排，並要求水利局加速當地生活污水接管。

林園頂厝橋大排河水變色。（記者陳文嬋翻攝）

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