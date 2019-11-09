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感動！高雄日僑學校校慶 學童領唱我國國歌
2019-11-09 20:07:52
〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市日僑學校舉辦創校50週年校慶，儀式唱日本國歌前，學童專注領唱中華民國國歌，現場氛圍莊嚴感人。
日僑學校於1969年創立於市區，今天（9日）歡度創校50週年校慶，學童於「高雄日本人學校創立50周年記念式典」中，對著兩國國旗，以日語腔調領唱國歌，高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯獲邀出席祝賀，儀式移到戶外，磅礡太鼓聲中，日僑學校校長須田百合子引領賓客揭開序幕。
高雄市日僑學校現有86名學生，於2014年8月搬遷至苓雅區中正國小校舍，是全台第一所與在地學校共生外僑學校，兩校共用校園，師生交流頻繁。
校長須田百合子致詞表示，感謝已故陳啓川先生提供校舎並給予各項支援，陳俄安先生、夫人故陳阿修女士擔任台、日橋梁，長年協助學童學習，而高雄人熱情和善，讓孩子們安心、安全學習，期許更多市區學校與師生交流學習、建立「學習共同體」。
屏東三地門鄉已故陳俄安為排灣族知名雕刻家，曾協助創校，後人陳金枝到場接受感謝狀。
師生透露，日籍教師會教台灣教師製作日式章魚燒，台灣教師包粽子回報，而學期中，日籍教師指導中正國小5、6年級日文，中正國小退休老師也會支援日校中文課程。