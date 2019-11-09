首部台俄合作影集 高雄開鏡取景

《20年promise》影集在高雄取景拍攝，右一為男主角蔡凡熙，右四為女主角郭雪芙。（記者葛祐豪攝）

2019-11-09 17:14:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第一部由台俄合作的跨距愛情故事《20年promise》影集，今天起在高雄取景拍攝，男女主角蔡凡熙、郭雪芙親自到場見證愛情。

第一部由台俄合作、跨越歐亞的跨距愛情故事《20年promise》影集，全劇13集。獲得高雄市文化局補助拍攝。

今年9月，劇組飛往俄羅斯前置取景，11月3日完成莫曼斯克、聖彼得堡、莫斯科3個城市拍攝，也在當地召開記者會，莫曼斯克官員更到場肯定台俄首次合作，增進雙方文化交流。

故事回到20年前921大地震，俄羅斯救難隊員季馬，在瓦礫中救出當時年僅8歲的柯以晴（郭雪芙飾），被送到高雄的孤兒院，季馬決定長期資助她，18歲那年，季馬得知以晴考上大學後，給了她前往俄羅斯的機票！

但2人在俄羅斯別離後，季馬突然音訊全無，之後，以晴和俄羅斯聖彼得堡音樂學院研究生趙天佑（蔡凡熙飾），有了美麗邂逅。以晴、天佑和季馬3人，在劇中跨越語言的障礙，挑戰鋼琴、小提琴樂器，展現藝人的專業及執著。

今天的記者會，除了男女主角蔡凡熙、郭雪芙，讓現場星光閃閃，莫斯科台北經濟文化協調委員會副代表康世權、高雄市觀光局副局長葉欣雅等人都到場祝賀，並沿襲傳統俄羅斯開鏡儀式，大家一起摔盤子，祈求影片開拍順利。

未來幾個月，《20年 promise》會在高雄拍攝都會沿海風情，將到愛河、真愛碼頭、西子灣、駁二特區、凹子底森林公園等地方取景拍攝，讓影片更豐富。

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