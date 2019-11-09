畢業30年雄女校友 千人返母校重燃青春魂

雄女校友畢業30年重拾槍桿操演。（記者黃旭磊攝）

2019-11-09 17:02:00

［記者黃旭磊／高雄報導］尋人任務大成功！高雄女中1300名校友回母校重溫青春回憶。

雄女今天首度舉辦「30重聚」活動，邀請畢業77、78級校友回母校穿上儀隊制服，拿起槍桿與學妹儀隊一起操演，而校友會副會長及活動總召集人郭淑靜，從今年4月起寄出近2千封尋人信，每班超過3人便成立line群組，終於串起失聯已久的牽絆。

郭淑靜說，這次沒有起頭，以後都不會再有念頭承擔重任並跨屆邀請，兩屆40班找回人數遠超出預期，其中，78級3年13班有1名同學不幸往生，全班52人全數找回。

亞洲廚藝大賽熱葷和牛個人賽金牌獎莊智淵，於學校活動中心掌廚席開63桌，校友共聚訴說校園過往及人生歷程，會場溫馨感人。

雄女校長林香吟說，很高興第一年有這麼多校友響應， 30重聚是起點，希望擴大40、50、60重聚，讓雄女人重燃青春年少夢想與熱情。

雄女78級3年13班，全班52人全數回到母校。（記者黃旭磊攝）

學校活動中心席開63桌，校友共聚訴說人生歷程。（記者黃旭磊翻攝）（記者黃旭磊攝）

雄女校友畢業30年，千人返母校重燃青春熱情。（記者黃旭磊攝）

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