為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

紫斑蝶大軍來了！夢幻生態奇景一生必到

紫斑蝶大軍來了，數十萬紫蝶齊聚茂林紫蝶幽谷。（記者黃佳琳攝）

紫斑蝶大軍來了，數十萬紫蝶齊聚茂林紫蝶幽谷。（記者黃佳琳攝）

2019-11-09 12:59:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕數以萬計的紫斑蝶今年秋冬準時南下越冬、棲息，群聚飛舞的紫斑蝶，形成一幅嘆為觀止的生態奇景。茂林國家風景管理處今舉辦賞蝶開幕活動，強調冬遊南台灣不可錯過的茂林紫蝶幽谷，成群的紫蝶靜待遊客來欣賞。

米其林綠色旅遊指南評選茂林「紫蝶幽谷」是三星級（最高級）必遊景點，環顧全球，蝴蝶群聚度冬、遷徙的壯觀現象在歐洲、美洲與亞洲都發展出生態旅遊活動，除了美國加州及墨西哥墨西哥市帝王斑蝶谷為世界知名景點，澳洲東北部與高雄茂林也有大規模紫蝶遷徙、越冬的現象。

茂管處指出，每年數十萬隻紫斑蝶群聚過冬的壯觀景象，看過的海內外旅客都印象深刻，是Tripadvisor等社群網站上評價極高的旅遊行程；紫蝶監測人員及茂林環境教育中心每日也上傳蝶況資訊至網際網路，遊客可以依照蝶況預測安排行程，走一場知性生態之旅。

隨著紫斑蝶到來，茂管處也推出系列活動迎蝶，邀請部落在地商家展售手工藝品、風味美食餐點、原住民童玩等，也能聆聽美妙的天籟演唱，每場市集也可體驗手工藝品DIY；旅遊業者也推出一日或二日遊，提供各地遊客，至高雄、屏東感受原住民文化、寶來溫泉以及紫斑蝶越冬奇觀，賞蝶套裝行程可近距離欣賞紫斑蝶曼妙舞姿，也能深入體驗山區人文生態之美。

茂林國家風景管理處舉辦賞蝶開幕活動，邀遊客冬遊南台灣時必訪茂林紫蝶幽谷。（記者黃佳琳攝）

茂林國家風景管理處舉辦賞蝶開幕活動，邀遊客冬遊南台灣時必訪茂林紫蝶幽谷。（記者黃佳琳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
暑假玩一波！ 關子嶺「蝴蝶遊樂園」開園了
2019-07-13 20:37

暑假玩一波！ 關子嶺「蝴蝶遊樂園」開園了
不只茂林！ 紫斑蝶夏季過境大坑也看得到
2019-07-08 19:49

不只茂林！ 紫斑蝶夏季過境大坑也看得到
移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感

移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感
紫斑蝶路跑 傳遞保育之美
2019-05-19 06:00

紫斑蝶路跑 傳遞保育之美
雨神澆不息熱情 2500紫蝶跑者傳遞保育之美
2019-05-18 10:19

雨神澆不息熱情 2500紫蝶跑者傳遞保育之美
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
林內紫斑蝶路跑週六登場 超霸氣冠軍杯亮相
2019-05-14 13:04

林內紫斑蝶路跑週六登場 超霸氣冠軍杯亮相
迷路？天候？ 南投山區罕見湧現紫斑蝶
2019-05-14 06:00

迷路？天候？ 南投山區罕見湧現紫斑蝶

網友回應

高雄市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播