紫斑蝶大軍來了！夢幻生態奇景一生必到

紫斑蝶大軍來了，數十萬紫蝶齊聚茂林紫蝶幽谷。（記者黃佳琳攝）

2019-11-09 12:59:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕數以萬計的紫斑蝶今年秋冬準時南下越冬、棲息，群聚飛舞的紫斑蝶，形成一幅嘆為觀止的生態奇景。茂林國家風景管理處今舉辦賞蝶開幕活動，強調冬遊南台灣不可錯過的茂林紫蝶幽谷，成群的紫蝶靜待遊客來欣賞。

米其林綠色旅遊指南評選茂林「紫蝶幽谷」是三星級（最高級）必遊景點，環顧全球，蝴蝶群聚度冬、遷徙的壯觀現象在歐洲、美洲與亞洲都發展出生態旅遊活動，除了美國加州及墨西哥墨西哥市帝王斑蝶谷為世界知名景點，澳洲東北部與高雄茂林也有大規模紫蝶遷徙、越冬的現象。

茂管處指出，每年數十萬隻紫斑蝶群聚過冬的壯觀景象，看過的海內外旅客都印象深刻，是Tripadvisor等社群網站上評價極高的旅遊行程；紫蝶監測人員及茂林環境教育中心每日也上傳蝶況資訊至網際網路，遊客可以依照蝶況預測安排行程，走一場知性生態之旅。

隨著紫斑蝶到來，茂管處也推出系列活動迎蝶，邀請部落在地商家展售手工藝品、風味美食餐點、原住民童玩等，也能聆聽美妙的天籟演唱，每場市集也可體驗手工藝品DIY；旅遊業者也推出一日或二日遊，提供各地遊客，至高雄、屏東感受原住民文化、寶來溫泉以及紫斑蝶越冬奇觀，賞蝶套裝行程可近距離欣賞紫斑蝶曼妙舞姿，也能深入體驗山區人文生態之美。

茂林國家風景管理處舉辦賞蝶開幕活動，邀遊客冬遊南台灣時必訪茂林紫蝶幽谷。（記者黃佳琳攝）

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