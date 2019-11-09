殘忍！「恐怖農家」害一貓中2捕獸夾

動保團體揭露「恐怖農家」害1貓中2捕獸夾。（台灣動物緊急救援小組提供）

2019-11-09 09:12:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組今揭露「恐怖農家」害一隻貓同時中2支捕獸夾，但諷刺的是，民眾通報屏東縣動物防疫所，卻被告知要週一才能處理，改找友人前來協助救貓，不料晚了一步，貓咪及捕獸夾已全數遭清除，貓咪生死未卜。台灣動物緊急救援小組表示，1隻貓同時被2支補獸夾夾傷十分罕見，傷勢必須送醫搶救，嚴重可能危及生命，且現場距離農委會農業改良場不到1公里，民眾求助動防所應伸出援手，要求動防所嚴懲施放捕獸夾的「無良惡徒」。

台灣動物緊急救援小組昨天接獲民眾通報，稱一處農家距農委會農業改良場不到1公里，在自家花圃中擺放至少4支捕獸夾，民眾昨天下午3時許發現1隻流浪貓誤觸陷阱，遭2支捕獸夾夾住前後腳，貓咪不斷掙扎，情況十分危急。

民眾隨即向屏東縣動物防疫所求援，卻被告知因救援人員另有任務，要到週一才能前往處理；民眾不放棄，外出找家人朋友前往協助，不料返回現場要救貓仍晚了一步，受困貓咪及捕獸夾已全數遭到清除，貓咪生死未卜、下落不明，事證均已遭破壞。

台灣動物緊急救援小組今公布照片揭露「恐怖農家」，發言人倪京台說，台灣禁用捕獸夾立法通過超過8年，當時號稱「恐怖殺戮工具永遠消失台灣」，但事實上，犬貓或野生動物受困捕獸夾案例並未減少，一隻貓同時被2支補獸夾夾傷十分罕見，傷勢勢必非常嚴重，必須緊急送醫搶救，恐會終生殘廢，嚴重可能危及生命。

倪京台指出，此案民眾拍下捕獸夾夾傷貓咪事證明確，照片中同時還有另外2具捕獸夾在現場，手法相當惡劣；小組呼籲屏東縣動物防疫所「硬起來」，依《動物保護法》嚴懲施放捕獸夾的「無良惡徒」，給民眾一個交代，同時面對動物危急案件，應有更變通的處理方式。

動保團體揭露「恐怖農家」害1貓中2捕獸夾。（台灣動物緊急救援小組提供）

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