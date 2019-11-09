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衛武營結合大型藝術壁畫社區 推出《迷走旅行團》戶外解謎劇場

衛武營結合全台首座大型藝術壁畫社區，推《迷走旅行團》戶外實境解謎劇場。（記者陳文嬋攝）

衛武營結合全台首座大型藝術壁畫社區，推《迷走旅行團》戶外實境解謎劇場。（記者陳文嬋攝）

2019-11-09 09:23:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今起一連2天推出「高雄雄厲害」系列節目，由劇場編導設計鬼才吳維緯以「衛武營迷迷村」為舞台，結合AI導覽、解謎、奇幻故事、社區發展等元素，創作出《迷走旅行團》，帶領觀眾深入台灣首座大型藝術壁畫社區，體驗戶外實境解謎劇場，展開一段神祕的旅程。

衛武營以國家藝術場館的角色，帶動城市藝術產業發展，推出「高雄雄厲害」系列節目，邀請不同演出團隊，挖掘各式各樣屬於高雄的故事，用創新多元的藝術展演媒材、方式，吸引不同族群的民眾參與。

由《迷走旅行團》今起一連2天登場，以「衛武營迷迷村」為舞台，全新創作戶外實境解謎，結合智慧型手機程式的劇場形態，顛覆眾人對看表演的既定想像，是喜愛推理、解謎，又想要體驗劇場藝術的民眾，絕不能錯過的全新體驗。

《迷走旅行團》故事從1名消失的團員開始，參加這場演出的觀眾，將透過專屬開發的線上導覽程式、耳機與提示筆記本，跟著隱密線索，如過期新聞報導、凌亂的數字、神秘壁畫、小吃攤、店家等，在旅程中深入社區角落，迷迷村的奇幻彩繪場景，將讓解題過程充滿驚喜。

衛武營表示，欣賞戲劇演出，不用進入戲院，不用坐著看戲，是觀眾同時也是演員，而在這場演出中，可以吃東西、拍照、聊天、剪頭髮，看似輕鬆的旅程中，卻隱藏著無數秘密，隊友必須彼此合作進行腦力激盪，解開一道道關卡，最終才能獲得破關的獎賞。

衛武營指出，整套劇場的設計，除充滿創意的故事劇本外，明星卡司擔任解說故事的聲音演員，用戲劇張力十足的聲線，引領觀眾一起走入迷走旅行團的故事。

衛武營說，黃金陣容的聲音演員群，如在電視劇《我們與惡的距離》飾演加害者母親，狂飆演技賺人熱淚的謝瓊煖、華納唱片簽約合作的歌曲創作者林依孝、劇場才子韋以丞、金鐘獎最佳編劇吳世偉、劇場影視三棲的偶像演員高英軒，還有集策展、編導、演員於一身的杜思慧等。

衛武營指出，除聲音演員之外，導覽系統中的音樂設計，也非常值得一聽，由榮獲多項專輯、電視、電影配樂大獎的卓士堯製作，隨著音樂讓觀眾快速進入故事情境，沉浸在這趟迷人的時空旅行中。

衛武營結合全台首座大型藝術壁畫社區，推《迷走旅行團》戶外實境解謎劇場。（記者陳文嬋攝）

衛武營結合全台首座大型藝術壁畫社區，推《迷走旅行團》戶外實境解謎劇場。（記者陳文嬋攝）

黃金卡司聲音演員（由左至右）吳世偉、卓士堯、吳維瑋、謝瓊煖、韋以丞 。（衛武營提供）

黃金卡司聲音演員（由左至右）吳世偉、卓士堯、吳維瑋、謝瓊煖、韋以丞 。（衛武營提供）

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