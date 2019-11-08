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狠心情侶丟棄剛出生嬰兒 被警發現辯稱「一出生就已死亡」

狠心情侶將剛出生男嬰丟棄在空地，被發現時已成一堆白骨。（記者洪臣宏翻攝）

狠心情侶將剛出生男嬰丟棄在空地，被發現時已成一堆白骨。（記者洪臣宏翻攝）

2019-11-08 17:29:09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台中警方查獲黃男、宋女情侶檔失蹤人口，轉介社會局驚覺未婚懷孕的宋女已經分娩，卻對幼嬰去向交代不清，高雄市警方介入調查後，赫然發現2人生下男嬰當天，就將他棄置空地，員警循線找到時，已成一堆白骨。

28歲黃男與19歲宋女日前在台中市街頭遊蕩，巡邏員警直覺2人形跡可疑，盤查後發現他們都是協尋人口，其中宋女因未婚懷孕被列入關懷對象，經轉介高雄市社會局發現，宋女已經過了分娩日期，卻不見她將孩子帶在身邊，也不願意交代孩子去處，因而委請小港分局調查。

警方偵訊突破2人心防，他們應訊時表示，10月8日在自宅產下1名男嬰，宋女說，聽到一聲嬰兒哭聲後，就沒有動靜；黃男堅稱男嬰一出生就已經死亡，才以塑膠袋包裹，丟棄在小港區華山、敬業路旁空地。

小港警方7日循線前往空地搜尋，男嬰已成一堆白骨，因而將黃男、宋女依遺棄罪嫌送辦，並將進一步釐清男嬰是生前或死被丟棄。黃男、宋女2人無業，也沒有任何經濟收入。

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