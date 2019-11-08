為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄港埠旅運中心入夜恐變空城 陳其邁：盼成觀光旅遊中心

高雄港埠旅運中心預計明年底完工，將成高雄新地標。（記者洪臣宏攝）

高雄港埠旅運中心預計明年底完工，將成高雄新地標。（記者洪臣宏攝）

2019-11-08 17:21:56

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港埠旅運中心預計明年底完工，地方議員認為斥資45億元卻只做辦公大樓，令人觀感不佳。行政院副院長陳其邁今天指出，必須要提升商業、商務及觀光效益，庶民經濟也要納入，希望能成為高雄觀光旅遊中心，不要一到晚上就黑漆漆。

陳其邁在立委賴瑞隆及多名市議員、里長陪同下，前往高雄港埠旅運中心工地視察，台灣港務公司總經理陳劭良帶領相關工程人員說明工程情況，簡報指出，該工程進度超前，預計明年底完工。

市議員郭建盟提出，停靠2艘郵輪將吸引上百輛遊覽車，該地交通腹地不足，一旦捷運黃線開工，恐造成大塞車；黃文益指出觀光計程車規劃市政府交通局與港務公司互踢皮球，業者無所適從，應未雨綢繆；林智鴻建議立即啟動招攬遊輪靠港業務。陳其邁對上述意見相當重視，指示港務公司、交通部相關單位要因應解決。

陳其邁也指出，高雄港埠旅運中心花了45億餘元興建，成為高雄新地標，但大多是辦公大樓，就算啟用後1年內遊輪也不多，晚上下班後就變空城，他認為該處可觀賞到「無敵海景」，必須提升商業、商務及觀光機能，或可成為高雄、甚至南台灣旅遊諮詢中心。

他說，外國海邊入夜後燈火通明，一副熱鬧景象，高雄港埠旅運中心周遭也該做好規劃，不要下班後一片黑漆漆，他認為可結合港區觀光，庶民經濟也很重要，可將在地特色小商店納入，免稅店業務則要擴及全台光觀光客，不只做郵輪旅客生意，希望港埠旅運中心也能帶動高雄在地經濟。

陳其邁視察高雄港埠旅運中心，期待能帶動高雄經濟。（記者洪臣宏攝）

陳其邁視察高雄港埠旅運中心，期待能帶動高雄經濟。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄港埠旅運中心污染場址整治完成 創國內重大公共工程首例
2018-07-23 23:59

高雄港埠旅運中心污染場址整治完成 創國內重大公共工程首例
APP年會 吳宏謀：三年後高雄港灣風貌大不同
2015-08-17 12:50

APP年會 吳宏謀：三年後高雄港灣風貌大不同
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
推動港埠旅運 曾大仁視察聯外道路工程
2015-06-17 15:40

推動港埠旅運 曾大仁視察聯外道路工程
新門戶 高雄港埠旅運中心明年底完工
2015-05-14 16:30

新門戶 高雄港埠旅運中心明年底完工
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

高雄市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播