高雄港埠旅運中心入夜恐變空城 陳其邁：盼成觀光旅遊中心

高雄港埠旅運中心預計明年底完工，將成高雄新地標。（記者洪臣宏攝）

2019-11-08 17:21:56

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港埠旅運中心預計明年底完工，地方議員認為斥資45億元卻只做辦公大樓，令人觀感不佳。行政院副院長陳其邁今天指出，必須要提升商業、商務及觀光效益，庶民經濟也要納入，希望能成為高雄觀光旅遊中心，不要一到晚上就黑漆漆。

陳其邁在立委賴瑞隆及多名市議員、里長陪同下，前往高雄港埠旅運中心工地視察，台灣港務公司總經理陳劭良帶領相關工程人員說明工程情況，簡報指出，該工程進度超前，預計明年底完工。

市議員郭建盟提出，停靠2艘郵輪將吸引上百輛遊覽車，該地交通腹地不足，一旦捷運黃線開工，恐造成大塞車；黃文益指出觀光計程車規劃市政府交通局與港務公司互踢皮球，業者無所適從，應未雨綢繆；林智鴻建議立即啟動招攬遊輪靠港業務。陳其邁對上述意見相當重視，指示港務公司、交通部相關單位要因應解決。

陳其邁也指出，高雄港埠旅運中心花了45億餘元興建，成為高雄新地標，但大多是辦公大樓，就算啟用後1年內遊輪也不多，晚上下班後就變空城，他認為該處可觀賞到「無敵海景」，必須提升商業、商務及觀光機能，或可成為高雄、甚至南台灣旅遊諮詢中心。

他說，外國海邊入夜後燈火通明，一副熱鬧景象，高雄港埠旅運中心周遭也該做好規劃，不要下班後一片黑漆漆，他認為可結合港區觀光，庶民經濟也很重要，可將在地特色小商店納入，免稅店業務則要擴及全台光觀光客，不只做郵輪旅客生意，希望港埠旅運中心也能帶動高雄在地經濟。

陳其邁視察高雄港埠旅運中心，期待能帶動高雄經濟。（記者洪臣宏攝）

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