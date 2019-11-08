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首頁　>　高雄市

高市警局偵查隊長微調3人 大選前2個月異動基層官警議論

刑大偵三隊長二度外放分局偵查隊長，接任旗山分局偵查隊長。（記者黃良傑攝）

刑大偵三隊長二度外放分局偵查隊長，接任旗山分局偵查隊長。（記者黃良傑攝）

2019-11-08 16:07:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局刑大今發布偵查隊長異動，雖然只是調整3名隊長，屬於微調，但因距總統大選前僅剩2個月，人事異動案反受到矚目，警方表示只是一般性調整職務，適才適所委以任務，沒有任何風紀問題，外界不用做太多聯想或猜測。

仁武警分局偵查隊長陳榮輝調回刑大偵三隊長，現任刑大偵三隊長陳財源，也曾任仁武分局偵查隊長，沒有再回仁武分局，改外放旗山分局偵查隊長，現任旗山偵查隊長陳嘉宏，調派仁武偵查隊長，3名隊長於12日上任。

3名隊長未回應為何突然調整，但都強調戰士沒有選擇戰場的權利，尊重長官調派，會達成交付的使命與責任，積極投入查賄工作，以及查緝選舉賭盤、維護治安等工作，但為何大選2個月前換偵查隊長，基層官警表示相當罕見，查賄和治安佈署工作，將於新任隊長到位後加速推動，以求無縫接軌。

高市警局仁武分局偵查隊長陳榮輝調回刑大偵三隊長。（記者黃良傑攝）

高市警局仁武分局偵查隊長陳榮輝調回刑大偵三隊長。（記者黃良傑攝）

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