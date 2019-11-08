潘恒旭去職後 高市觀光代言人改走文青風

高雄市11月觀光代言人旅行沙舟/張 J。（取自旅行沙舟/張 J臉書）

2019-11-08 15:36:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄市觀光局執長潘恒旭去職後，高雄市每月的觀光代言人，開始走文青風，11月觀光代言人是旅行作家：旅行沙舟/張 J。

高雄市葉匡時副市長將於11月11日（下周一）介紹11月高雄觀光代言人：旅行沙舟/張 J，主題是「陪你一起旅讀高雄潮旅行」。

高雄市觀光局表示，旅行沙舟/張 J成長於高雄，曾任外商半導體工程師、汽車組件產業營業主管。旅居過台北、紐約，生職涯走訪20餘國，看過許多人事與風景，在世界兜轉一圈後回到家鄉，卸下頭銜成為旅行作家。以文字書寫生活所見，用獨特的目光重新認識美麗故鄉高雄。

高雄市觀光局將與旅行沙舟/張 J，合作舉辦公益旅遊講座，及旅人帶路走讀哈瑪星文旅行、高雄旅展分享會等活動，搭配發佈數則高雄旅遊日誌，向世界各地粉絲們推薦宣傳高雄。

高雄市前任觀光局長潘恒旭推動的每月觀光代言人，雖成功炒作話題，但曾邀請的白冰冰、陳文茜、利菁等代言人，外界則褒貶不一。

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