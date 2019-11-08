台鐵鳳山站停車不當4旅客受傷 列車續正常行駛

台鐵鳳山站。（資料照）

2019-11-08 14:19:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天上午台鐵101次列車，疑因停車位置不當，車長開門後列車又移動，多名旅客以為列車又要啟動急著下車，慌亂中造成4旅客受傷，列車案發後仍正常行駛，事故原因正由台鐵進行調查。

今天上午台鐵101次列車08:37準點到鳳山站，進站時因停車位置不當，提前3個車廂就停止，列車開門後，車長又啟動列車欲進到正確的停車位置，讓要下車的旅客分不清狀況急著下車，慌亂中造成多位旅客在月台跌倒，或被車門挾到。案發後，101次仍持續行駛，08:39晚1分開車。

鳳山站長黃登瑞說：有4位旅客受傷，其中3位輕微受傷自行離去，另1位旅客轉乘303次至花蓮站，經鳳山站連繫，該旅客表示，有點頭暈要先休息一下，鳳山站已連絡303次列車長及花蓮站密切關切該旅客。

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