韓國瑜勞動三箭變「三騙」？綠議員：勞工局預算大砍5億

韓國瑜提勞動三箭，民進黨議員林智鴻批評是勞動三騙。（記者陳文嬋攝）

2019-11-08 13:30:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜提出勞動三箭政策，展現照顧勞工的決心，不過民進黨議員林智鴻指出，明年度高雄總預算大幅增加情況下，勞工局預算卻被砍了近5億，韓市長連高雄勞動環境都無心改善，勞動三箭只會淪為勞動三騙。

林智鴻說明，今年度預算比去年增加近130億6千萬元，韓市長說要苦民所苦，但照顧辛苦勞工的勞工局，明年度預算竟被縮編近5億5千萬元，其中減少健保補助和勞檢衛生安全為大宗，可見韓市長根本無心解決高雄勞動環境。

林智鴻表示，勞動三箭的內容，以補助利多政策為主，願景雖好，但完全沒有針對預算詳細說明，未來恐淪為空頭支票，韓市長在大砍勞工局預算後，為了選票又大開勞動政策支票，總統政見和市政作為根本平行時空，根本是是韓國瑜一貫的騙票手法。

民進黨議員林智鴻指出，明年度高雄總預算大幅增加情況下，勞工局預算卻被砍了近5億，韓市長連高雄勞動環境都無心改善，勞動三箭只會淪為勞動三騙。（記者陳文嬋翻攝）

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