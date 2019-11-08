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首頁　>　高雄市

醫師女友移情別戀「女小王」 醋男傳訊恐嚇吃官司

高雄地院一審將謝姓男子判處拘役50日、如易科罰金5萬元。可上訴。（示意圖）

高雄地院一審將謝姓男子判處拘役50日、如易科罰金5萬元。可上訴。（示意圖）

2019-11-08 14:25:33

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名謝姓男子不滿曾同居的醫師女友，移情別戀，新歡「小王」還是女性，竟抓狂以line傳訊給女友，揚言要讓她「醫師作不成」以及「我要把那個賤人打在地上當狗爬」，反遭女友及其新歡控告涉嫌恐嚇，高雄地院一審將他判處拘役50日、如易科罰金5萬元。可上訴。

判決指出，謝姓男子與醫師女友原本同居，去年感情生變，謝男懷疑女友的女助理就是造成兩人情變的第三者，因此抓狂在去年2月間，連續以line傳訊息給醫師女友，內容包括「...竟然是跟那個賤女人，真想把她打在跪在地上跟我說一萬次對不起」、「再叫妳媽跟管區病人來聽，讓妳醫師當不成」、「你們的姦情不會得逞的」、「星期三兩點半就去登（台語:堵人之意）那個賤貨」、「要到健保局檢舉妳」等文字。

醫師女友接獲訊息後，跟女助理心生畏懼，報警控告謝男涉嫌恐嚇。

法院審理時，謝男否認恐嚇，辯稱只是心裡想法而已，而且他只是傳給女友，沒直接傳簡訊給該名女助理。受害女醫師則表示，她執業依切合法，不怕謝男到健保局檢舉，但擔心謝男對她和小孩、以及女助理不利。

法官認為謝男傳的文字訊息已足堪使2女心生畏懼，依恐嚇危害安全罪判他拘役50日，如易科罰金5萬元。可上訴。

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