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居民陳情 要求高市一德夜市11日如期熄燈

高雄一德夜市周遭住戶陳情，要求本月11日如期熄燈。（記者葛祐豪攝）

高雄一德夜市周遭住戶陳情，要求本月11日如期熄燈。（記者葛祐豪攝）

2019-11-08 12:21:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄勞工公園旁的一德夜市違規擺攤，屢遭居民檢舉，高市府啟動落日條款，11月11日將熄燈。但近百名居民擔心市府無法落實，今天上午到市議會前陳情，要求如期遷移。

一德夜市於每週一封街擺攤長達30多年，目前約有300多家攤商，是高雄知名的「週一限定夜市」。但周邊住戶經常檢舉，高市議會7年前制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，針對未經核准設置道路上的既有攤集場，須在7年內提出申設，落日條款最後期限就在今年11月12日。

近百名一德夜市周遭的住戶，今天前往高雄市議會前陳情，陪同住戶陳情的市議員蔡武宏說，一德夜市長期佔用道路，影響居民生活品質，希望市府落實當初決定的落日條款。

住戶指出，一德夜市本來就是住宅區，希望還給居民安全衛生環境，政府應依法行政，保護合法的居民。

陳情的居民並在市議會前高喊：「還我家園，還我路權，消防安全，人命關天，攤販條例落日條款一定要落實，我們要見市長！」

正在議會備詢的高雄市副市長葉匡時，利用休息時間接受陳情，他強調，請居民民放心，「下禮拜一的一德夜市，原則上最後一次經營後，落日條款就生效了」，目前市府找到兩個地方，希望輔導攤商移轉，第一個是凱旋夜市，第二個是附近一處停車場。

葉匡時說，如果這兩個地方，攤商都不要，只有強力取締。市府希望攤商安置到不同地方，繼續經營下去，而不是在目前這個地方，對居民、交通、衛生，造成不良影響。

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