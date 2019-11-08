老牙醫被借牌開診所 高雄檢警赴台南逮假醫生

老牙醫被借牌開診所利，高雄檢警赴台南破案逮潘姓醫生（右），當場查獲假牙醫看診。（民眾提供）

2019-11-08 10:39:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓老牙醫已近80歲，住進安養院，卻被不具醫師資格的潘姓男子借牌使用，潘男涉嫌在台南市仁德區私設牙醫診所看診，還執行義齒裝設等醫療行為長達3年，疑涉詐領健保補助，雄檢指揮警方偵辦，當場查獲假牙醫為病人醫治，追查證照是誰借給潘男使用。

據了解，潘男（50歲）被檢舉不具牙醫資格，在台南市仁德區私設診所看診治療病人，違法時間長達3年，診所生意還很不錯，案經高雄地方檢察署檢察官羅水郎指揮偵辦，由鼓山分局偵查隊、衛生福利部中央健康保險署南區業務組、台南市政府衛生局等單位執行聯合稽查。

檢警當場查獲在場無照執業的潘男，查扣醫療院所內牙科用X光機、牙科診療台及器械等相關證據，聯合稽查人員就診所內牙科執業用器械及藥品均已全數查扣，並帶回另2名關係人，因該牙醫診所接受健保病患，並向衛福部詐領已健保補助，涉及詐欺、偽造文書及違反醫事法，將依法移送外將追查其不法所得。

檢警懷幕後有共犯，涉嫌借牌給假牙醫，違法看診牟利，鎖定陳姓老牙醫的親友，擴大偵辦中。

高雄檢警赴台南破案逮潘姓醫生（右），當場查獲假牙醫看診。（民眾提供）

老高雄檢警赴台南破案逮潘姓醫生（右），當場查獲假牙醫看診。（民眾提供）

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