葉元之被爆藏身罷韓社團 「公民割草」說話了

韓競辦發言人葉元之被發現，也加入罷免韓國瑜的臉書社團「公民割草行動」。（資料照）

2019-11-08 10:28:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有網友發現罷免韓國瑜的臉書社團「公民割草行動」，成員竟然有韓國瑜競選辦公室發言人、新北市議員葉元之，質疑他是臥底還是真心想罷韓？對此，「公民割草行動」發言人李醫師強調，不管葉元之是真心支持，還是來臥底的，都歡迎他繼續在社團裡面發聲，如果葉元之也要一起加入罷韓活動，也歡迎他將戶籍遷到高雄！

「公民割草行動」社團已有超過23.6萬名成員，共同參與罷免韓國瑜的活動，但輸入「葉元之」3字搜尋，竟然發現韓競辦發言人葉元之也在其中，且今年6月8日就加入。

對此，「公民割草行動」李醫師表示，今天有眼尖網友發現，新北市議員葉元之竟然也是公民割草行動、公開罷韓社團的社員，而且今年6月就已經加入。

李醫師說，「公民割草行動」不分黨派，也沒有顏色，不管葉先生是真心支持，還是來臥底的，都歡迎他繼續在我們社團裡面發聲，參與討論，「也希望後續有關韓國瑜的相關評論時，葉元之能秉持事實，理性討論，繼續支持我們社團，繼續參加我們社團的活動，感謝他加入，公民割草行動歡迎大家一起來參加。」

「公民割草行動」強調，不管葉元之是當間諜，還是真的有心要罷韓，這都不會消滅大家對罷韓的心，如果葉元之也要一起加入罷韓活動，也歡迎他將戶籍遷到高雄！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法