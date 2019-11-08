驚！流浪犬頸部長4.6公斤巨大腫瘤 竟是頸圈惹的禍

流浪犬頸部長4600克巨大腫瘤，竟是頸圈惹的禍！（台灣動物緊急救援小組提供）

2019-11-08 07:52:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕20多年來首例！高雄茄萣興達港新建風力發電廠工程基地，最近出現1隻流浪犬，頭頸部長出1顆重達4600公克的巨大腫瘤，在工地一帶流浪，引起關注；台灣動物緊急救援小組前往營救，獸醫師檢傷後才發現腫瘤是從頸圈的扣環中增生出來，研判是頸圈長期磨擦刺激導致組織病變，算是相當罕見的案例。所幸病犬經手術切除腫瘤後恢復良好，但因傷口較大，流浪犬仍在住院治療中。

台灣動物緊急救援小組今表示，昨獲報高雄茄萣興達港新建風力發電廠工程基地，最近出現1隻流浪犬，頭頸部掛著1顆巨大腫瘤，在工地一帶徘徊，現場工作人員見狗兒頭掛腫瘤模樣駭人，向台灣動物緊急救援小組求援。

台灣動物緊急救援小組獲報後，由大隊長倪兆成與多位志工前往營救，雖然傷犬怕人，但還好個性溫和，救援過程許多人員圍觀，直呼沒看過這麼大顆的腫瘤，「牠真的好可憐！」

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，許多流浪犬因小時候被戴上頸圈，遭遺棄或走失時頸圈沒有取下，狗兒越長越大，頸圈就與皮肉磨擦，常造成頸部整圈潰爛的案例；但這次救回的病犬，頸圈長期刺激頸部組織造成病變，從頸圈的扣環中增生出1顆巨大腫瘤，是台灣動物緊急救援小組成立20多年來首例，前所未見。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊表示，這顆頸部腫瘤直徑約有8公分，切下後量測重達4600公克，算是相當罕見的案例，目前腫瘤切片送往病理檢驗，希望能進一步了解腫瘤型態及組織不正常增生等原因；獸醫師說，病犬在完成腫瘤切除手術後狀況良好，但因傷口較大，仍需住院控制感染等併發症。

流浪犬頸部長4600克巨大腫瘤，竟是頸圈惹的禍！（台灣動物緊急救援小組提供）

病犬經手術切除腫瘤後恢復良好，但因傷口較大，流浪犬仍在住院治療中。（台灣動物緊急救援小組提供）

流浪犬頸部長4600克巨大腫瘤，竟是頸圈惹的禍！（台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組營救流浪犬。（台灣動物緊急救援小組提供）

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