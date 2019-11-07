為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

抓到了？葉元之藏身罷韓臉書社團 6/8就加入了

2019-11-08 05:59:12

首次上稿 01:06
更新時間 05:59

韓辦發言人葉元之被發現，也加入罷免韓國瑜的臉書社團「公民割草行動」。（臉書截圖、本報資料照合成圖）

韓辦發言人葉元之被發現，也加入罷免韓國瑜的臉書社團「公民割草行動」。（臉書截圖、本報資料照合成圖）

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期屢次爆發言論爭議，他的競選辦公室發言人葉元之在各大政論節目幫忙澄清，引發社會輿論抨擊，現有民眾發現，葉元之竟然藏身在罷韓臉書社團「公民割草行動」。有網友大呼：「抓到了！」

有網友點開臉書社團「公民割草行動」的成員頁面，此社團已有超過23.6萬名成員共同參與罷免韓國瑜的活動，但輸入「葉元之」3字搜尋，竟然發現韓辦發言人葉元之也在其中，且2019年6月8日就加入，用的就是他本人的臉書帳號，毫無隱藏，且當時仍在國民黨總統初選期間，葉元之被視為朱立倫人馬，尚未加入韓國瑜陣營。

臉書顯示，葉元之在今年6月8日就已加入罷免韓國瑜的臉書社團。（圖擷取自公民割草行動）

臉書顯示，葉元之在今年6月8日就已加入罷免韓國瑜的臉書社團。（圖擷取自公民割草行動）

PO文民眾戲謔地發問：「想問問大家這位先生早在6月就加入本社團，現在是抱持著什麼樣的心情在幫草包說話？」不少網友說「真是令人作噁！」、「有利益就跪舔的嘴臉」、「這裡面有潛水韓粉不意外阿！」、「把他的截圖私訊給草包看不知道會做何感想齁」。

但也有網友持相反意見，留言表示：「圓汁卡韓？他是高級黑啦，每次ㄠ每次演我都想笑」、「為什麼要趕他出去呢？讓他看看人民的怒火也好啊」、「反而應該吸收下來啊」、「來人阿，給元之一份罷免連署書」、「這個感覺是雙面間諜喔，可能是暗中扯韓國瑜後腿XD」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被廖達琪當面指控1450！尹立狠電韓國政顧問召集人
2019-11-08 00:55

被廖達琪當面指控1450！尹立狠電韓國政顧問召集人
庶民破滅》韓粉崩潰！失業重金買豪宅 李正皓：正中要害
2019-11-07 23:08

庶民破滅》韓粉崩潰！失業重金買豪宅 李正皓：正中要害
台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】

台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】
中國大媽羞辱「蔡英文很糟」 台灣遊客當場電爆她
2019-11-07 01:11

中國大媽羞辱「蔡英文很糟」 台灣遊客當場電爆她
若宋楚瑜出戰2020...黃創夏：韓國瑜將跌破20％死亡線
2019-11-07 01:14

若宋楚瑜出戰2020...黃創夏：韓國瑜將跌破20％死亡線
準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖

準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖
「兩大護法」狂拍「韓藍教主」馬屁？管仁健點出關鍵
2019-11-06 21:19

「兩大護法」狂拍「韓藍教主」馬屁？管仁健點出關鍵

網友回應

高雄市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播