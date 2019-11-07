不倒騎士單車環台抵高雄 呼籲癌友運動抗癌

「不倒騎士、活出生命騎跡」單車環台圓夢行，下午抵達高雄市。（記者方志賢翻攝）

2019-11-07 21:02:16

〔記者方志賢／高雄報導〕「不倒騎士、活出生命騎跡」單車環台圓夢行，今年邁入第9年，30位抗癌勇士及家屬10天1100百公里環台挑戰，今下午抵達高雄市，分享抗癌心路歷程，並號召癌友運動抗癌、展現生命活力。

台灣抗癌協會理事長吳興傳熱愛慢跑，10年前罹患大腸癌，經過治療後重回運動場，號召癌友運動抗癌，並從2011年舉辦不倒騎士單車環台，鼓勵癌友勇敢走出戶外，透過運動活出信心。

今年單車環台11月2日從台北出發後，30名不倒騎士與家屬及10位志工，今下午抵達環台第6站－高雄市，受到衛生局人員熱烈歡迎，高雄市乳癌病友團體―蓮馨關懷協會及雙峰關懷協會人員也到場，為勇士加油打氣。

不倒騎士陳慶得10多年前罹患鼻咽癌，他說接受化療及放射治療後，出現噁心、嘔吐及口腔潰爛等副作用，讓他苦不堪言，數度想放棄治療。

陳慶得說，住院治療期間，隔壁床一名癌友，因為無法忍受化療副作用，而尋求偏方治療，沒想到再見到他時，已經末期了，他因此堅持接受正規治療，及持續運動抗癌至今。

衛生局也提醒民眾定期篩檢、規律運動、體重控制、戒除菸檳及積極樂觀的態度是遠離癌症的最佳方法。不倒騎士們透過運動及單車環台挑戰行動證明，永保快樂積極的心，再多的苦難也會迎刃而解。

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