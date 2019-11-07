高雄身心障礙者「用心良品」系列 玉珍石雕觸動人心獲好評

玉珍的石雕是善用素材，從石頭自然紋路發想，再雕上合適的文字或圖案，從色彩到佈局都充滿意境，不論是「堅持」、「圓融」、「無」等文字，或是花卉、圖騰等構圖，總能觸動人心。（勞工局提供）

2019-11-07 20:19:52

〔記者黃建華／高雄報導〕「用心良品」是高市勞工局專為身心障礙設計師打造的行銷品牌，王秋冬局長表示，勞工局希望協助這些優秀的設計師，透過專業的遴選、訓練、行銷活動等輔導後，將獨一無二優質的作品加以推廣，進而自立創業，也歡迎民眾踴躍支持採購「用心良品」旗下設計師的文創商品。

以石雕創作在「用心良品」中嶄露頭角的玉珍，以前是幼稚園的畫畫老師，因疾病的關係導致聽力退化，不得已離開職場，偶然的機會下接觸石雕創作，並參加石雕班的訓練，有紮實的繪畫底子及藝術天分，隨後便搭上文化中心藝術市集設攤熱潮。初期得到不少顧客青睞，但後來因為聽力影響溝通及推銷成效，加上其他同業的削價競爭，玉珍也漸漸面臨銷售瓶頸。

去年玉珍參加「用心良品」的輔導專案，一開始，玉珍總是低著頭，不太與其他學員互動，在進入棧貳庫設櫃的行銷活動後，玉珍也因擔心自己的聽力會影響溝通，並未參與站櫃排班，最後在家人的支持鼓勵，和輔導員的協助下，與其他幾位學員共同承接了專櫃自主營運半年的機會，她才開始警覺需承擔更重的責任，一步一步從櫃位命名、資金成本、空間擺設、商品陳列、輪值排班、帳目管理開店大小事，都與夥伴們親力親為包辦，玉珍的作品也曾因而榮登櫃位的月銷售冠軍。

回顧這段歷程，玉珍指出，感謝勞工局「用心良品」的輔導專案協助，她也將自己的工作室命名「石來運轉」，希望自己的石雕作品，也能發揮撫慰人心的作用，陪伴人們度過生命中的風雨，翻轉自己的命運。

不少收藏者表示，玉珍的石雕特色是善用素材，從石頭自然的紋路發想，再雕上合適的文字或圖案，從色彩到佈局都充滿意境，不論是「堅持」、「圓融」、「無」等文字，或是花卉、圖騰等構圖，在美感之餘總能觸動人心。

每周六日晚上，玉珍會現身文化中心市集，也接受客製化訂單，想要一睹石雕魅力的朋友們歡迎到場參觀，對於想瞭解輔導計畫的身心障礙朋友，也歡迎來電07-8124613轉539洽詢。

每周六日晚上，玉珍會現身文化中心市集，也接受客製化訂單，想要一睹石雕魅力的朋友們歡迎到場參觀。（勞工局提供）

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