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國小老師要成績差學生自打嘴巴70下 高市教育局：已暫停教師課務

偏鄉國小教師要學生自打嘴巴，高市教育局（圖）已暫停教師課務。（記者黃旭磊攝）

偏鄉國小教師要學生自打嘴巴，高市教育局（圖）已暫停教師課務。（記者黃旭磊攝）

2019-11-07 16:18:21

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市九曲國小蔡姓社會科專任教師，不滿學生平時考成績差，竟要求學生自呼巴掌自罰，「錯一題10下」、「要打出聲才算」，有人打了70下，一群女生自覺受辱抱頭痛哭，教育局指出，校方已暫停教師在班級課務，由其他教師上課。

市區某偏鄉國小四年級社會科專任教師，本月4日要求成績不理想學生自打嘴巴， 25名學生中有22人自打嘴巴，其中還有學生自打近70下，還要打出聲音以示懲罰，國小教務主任出面證實此事。

高雄市教育局表示，校長已與學生共進午餐，安慰並了解感受，並啟動三級輔導，由導師、輔導老師輔導與關懷，也告知家長事發經過，將於明天（8日）晚上召開臨時班親會聆聽家長建議。

教育局說，依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第42條規定，教師違法處罰學生行為者學校應按情節輕重，依相關教師成績考核辦法或規定，予以申誡、記過、記大過或其他適當懲處。

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