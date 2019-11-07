醫病》廚房油煙、抽菸致癌 高醫大跨國研究

高醫大環境醫學研究中心主任吳明蒼（左2）與美國明尼蘇達大學教授Robert Turesky（右2）簽署合作計畫。（高醫大提供）

2019-11-07 17:53:44

〔記者方志賢／高雄報導〕廚房油煙、抽菸等環境污染都可能是致癌的重要因素，高雄大環境醫學研究中心攜手美國明尼蘇達大學跨國2項合作計畫，包括香菸煙霧中毒性物質與膀胱癌關係及探討油煙中的醛類化合物對肺腺癌的形成機制，今舉行簽約儀式，希望透過國際合作，提升環醫中心特色研究水準。

攜手美國明尼蘇達大學 今簽約

高醫大環醫中心主任吳明蒼教授表示，這項跨國的5年研究計畫之一是深入研究香菸煙霧中具有基因毒性的物質，結合這些化學物質暴露與DNA鍵結物的訊息，判斷罹患膀胱癌的可能性，進而提早發現，及早治療。

另項研究計畫則由環醫中心助理研究員吳佳芳與美國明尼蘇逹大學Robert J. Turesky教授合作，探討廚房油煙中的醛類化合物所造成的基因鍵結物質與肺腺癌的關聯性。

吳佳芳表示，肺癌是全球所有癌症死亡率第1位。抽菸是已知危險因子，但女性患者中僅不到10%有抽菸習慣。廚房油煙中含有一級致癌物「苯比啶 , B（a）P」，此外油煙中醛類化合物的含量遠高於致癌物PAHs達20倍。

吳佳芳說，這項國際合作計畫將以2年的時間結合跨領域團隊，分析油煙相關醛類化合物之DNA鍵結物，並搭配細胞、動物及流行病學模式來探討油煙暴露對國人肺腺癌的形成機制，進而提供未來建立相關診斷、治療預防策略之依據。

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