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警車肇事害騎士失明 高市警局挨告判賠822萬餘元

高市警車肇事造成騎士失、癱瘓等永久性傷害，挨告國賠，高市警局遭法院判賠被害人夫妻共822萬餘元。（記者黃建華攝）

高市警車肇事造成騎士失、癱瘓等永久性傷害，挨告國賠，高市警局遭法院判賠被害人夫妻共822萬餘元。（記者黃建華攝）

2019-11-07 14:34:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市交大曾姓員警2016年11月25日下午駕駛警車在小港區山明路貿然左轉，造成騎機車的中鋼朱姓員工閃避不及，車禍左眼失明、左下肢癱瘓，朱男和老婆要求高雄市警局賠償被拒，怒告市警局國賠，求償2千2百多萬元，高雄地院一審雖判警局敗訴，但僅判賠朱男夫妻共822萬餘元。本案可上訴。

據了解，朱男因警車貿然左轉，造成的車禍，右眼視神經萎縮屬失明、頭部外傷併右顱內出血術後、水腦症、左側肢體遺留永久性癱瘓等傷害，為此提出包括醫療費支出、薪資收入減損與精神撫慰金等共2千多萬元。

朱妻也主張，老公車禍受到永久性重創，夫妻關係雖未生變，但她身兼父職，一人扛起照顧2個年僅7歲、9歲小孩與家計重任，並因此患有「適應障礙症」，也求償精神撫慰金200萬元。

法院審理時，高市警局雖不否認曾姓員警肇事，造成朱男受傷，但以交通事故肇事過失責任比例未明，且原告請求之金額過高為抗辯。

高雄地院審理後認為，警方連同精神撫慰金應賠償朱男1003萬餘元較合理，且扣除朱已領到的220萬元汽車強制險理賠金與被告已給付的13萬元，朱的部分應賠770萬餘元。至於朱妻的精神賠償金判賠52萬元。

高雄市警局總計要為這起警車肇事賠償朱男夫妻共822萬餘元。可上訴。

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