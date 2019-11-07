為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

買不起7000萬豪宅沒關係 高市府釋5戶眷戶免費住5年

「樂群村駐村計畫—眷村築夢」釋出5戶開放申請，吸引近500人看屋。（記者黃佳琳攝）

「樂群村駐村計畫—眷村築夢」釋出5戶開放申請，吸引近500人看屋。（記者黃佳琳攝）

2019-11-07 13:52:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕買不起7千萬豪宅沒關係，高市文化局開辦「樂群村駐村計畫—眷村築夢」，釋出眷數僅5戶，一個半月來吸引超過500人看屋，文化局表示，11月底前以郵戳為憑投件至文化局，將有機會一圓入住眷村夢。

文化局指出，岡山樂群村為日治時期第11航空隊第23航空戰隊的軍官宿舍群，二戰結束後成為空軍訓練司令部司令、兩位副司令和接收要員等將官的官邸，是岡山地區位階最高的日治時期官舍區，也是目前全台遺留最完整的空軍眷村，2010年全區劃定為保存區，現為岡山眷村文化活化的指標之一。

文化局再度與國防部攜手合作，在岡山推出「樂群駐村計畫-眷村築夢」，限量5戶。文化局表示，「樂群駐村計畫-眷村築夢」不提供修復經費補助，本次眷舍均為「非營利型」，進駐期5年，免租金，歡迎嚮往日式宿舍或獨門獨院平房，熱愛眷村環境的民眾，把握今年最後投件機會，一圓入住眷村夢。

考量古蹟正式修復經費及技術門檻均高，文化局表示，容允進駐民眾以可逆式工法、小型局部修繕來維護古蹟。樂群駐村計畫雖不提供修繕補助經費，但未來進駐者裝修前，將延聘專家學者以一對一方式輔導進駐者修繕、管理維護古蹟，並希望藉由個人獨特生活經驗與創作視角賦予建物新生命，讓眷村刻苦互助的人文精神得以傳承。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄首屆「眷村嘉年華」登場 上千眷村子弟回娘家
2019-10-19 16:10

高雄首屆「眷村嘉年華」登場 上千眷村子弟回娘家
北市復辦眷村活動 被質疑沒眷村魂
2019-10-14 20:32

北市復辦眷村活動 被質疑沒眷村魂
台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】

台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】
躲寒流住廢眷村吃官司 街友獲判無罪很窩心
2019-10-14 07:51

躲寒流住廢眷村吃官司 街友獲判無罪很窩心
500人吃辦桌、聽老歌 新北眷村文化節開跑
2019-10-12 21:04

500人吃辦桌、聽老歌 新北眷村文化節開跑

網友回應

高雄市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播