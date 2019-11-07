音樂酒吧「幼齒」少女坐檯 老闆、經紀人代誌大條！

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2019-11-07 13:39:06

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區一家音樂酒吧涉嫌容留「幼齒」少女坐檯，今年6月間遭檢警搜索查獲2名少女，其中1人還是躲在休息室被揪出，高雄地院一審將酒吧孫姓老闆依意圖營利容留使未成年人坐檯陪酒罪，判刑6月，而媒介少女到酒吧的邱姓經紀人也被判刑3月，2人皆可易科罰金。 可上訴。

判決指出，高市警方從網路得知三民區某音樂酒吧，有未成年女子坐檯陪酒，今年6月5 日湖內警分局和三民二分局聯手報請檢方指揮，聲請搜索票前往調查，果然查獲店內有2名少女，其中1名少女更是躲在休息室被揪出。

經查，其中1名少女是老闆孫男（35歲）去年7月面試，容留在店內上班。另1名少女則是今年3月間，邱姓（21歲）經紀人透過手機交友軟體結識，透過不知少女未成年的經紀公司老闆林男（不起訴）轉介到該酒吧坐檯陪酒。

法院審理認為，孫男明知2名女子未成前，仍容留坐檯陪酒，因此將他判應執行6月，如易科罰金18萬元。而媒介1名少女到該酒吧坐檯的邱姓經紀人則判刑3月，如易科罰金9萬元。可上訴。

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