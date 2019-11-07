庶民破滅》韓失業買豪宅 高閔琳：請教市民怎麼貸款？

韓國瑜失業還能買豪宅，高閔琳要求韓請教教高雄市民怎麼貸款。（記者黃佳琳翻攝）

2019-11-07 13:06:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭周刊爆出，在失業期間竟有能力購買台北市7000多萬元豪宅，韓國瑜一早在臉書發表四點聲明，強調這是一個單純合法的買賣權利轉售，並強力譴責侵害個人資料；但高雄市議員高閔琳認為韓模糊焦點，希望韓國瑜「教教高雄市民怎麼貸款？」

高閔琳指出，高雄青年一堆人都買不起房，韓國瑜市長應該要「好康道相報」，說明當年是向哪家銀行貸得款，失業十年都能貸款貸得成。

高閔琳批評，高市府現正推出的「安居高雄優惠房貸專案」應該立刻停止跟高雄銀行合作，應該透過韓國瑜市長跟這家銀行的良好關係，改找這家韓國瑜失業十年也能成功申貸7200萬的銀行合作才對。

日前高閔琳在工務部門質詢時，批評韓市府推出的「安居高雄優惠房貸專案」方案，根本看得到吃不到；因為除了符合買高雄房、首購的專案條件之外，銀行仍必須考慮貸款人的年齡和還款能力、負債比，所以成功申貸機率比中威力彩和大樂透還低。

為了讓國人通通買得起房有房住，高閔琳說，韓國瑜應該跟高雄市民和全國人民分享「國瑜發大財」、「國瑜好會貸」的成功經驗。畢竟失業十年還能貸出高額巨款這種勵志故事真的應該講清楚說明白，讓國人好好學習，也讓人人都能貸款貸得出來、買得起7200萬豪宅

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