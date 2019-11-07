市立小港醫院急重症大樓今動土 將提供741床的照護能量

小港醫院急重症醫療大樓今動土，高市府副秘書長張裕榮（左）和高醫大董事長陳建志（右）主祭。（記者方志賢攝）

2019-11-07 13:00:26

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立小港醫院斥資16億元，興建地下3層，地上10層的急重症醫療大樓，今舉行動土儀式，預計2022年完工，將提供南高雄地區總床數741床的照護能量，繼續肩負守護南高雄民眾的健康的重任。

小港醫院由高醫團隊經營已邁進21年，為高雄市第一家公辦民營醫院、區域教學醫院，今在第3停車場舉辦急重症醫療大樓奠基典禮暨21週年院慶，邀高市府副秘書長張裕榮、衛生局副局長林盟喬、立法委員賴瑞隆等人出席。

小港醫院院長郭昭宏表示，急重症醫療大樓以病人為中心，在設計上秉著「急重症醫療」及「環境職業醫學」的精神，增設燒燙傷加護中心、神內外加護病房、核子醫學科等，導入高壓氧治療機、複合式開刀房等重大儀器設備，並打造智慧就診流程、智慧病房，大幅強化醫療服務、提高急重症病患醫療能力。

高醫大董事長陳建志說，21年來，小港醫院服務在地鄉親外，也陸續立下不少的醫療里程碑，包括「台灣企業永續獎」、「中度緊急醫療區域教學醫院」、「國際醫療認證」、「國家品質標章」等。

郭昭宏說港醫未來將腳步跨到前鎮、大寮、林園等地區，守護校園健康、旅客防疫、原住民關懷及南高雄民眾醫療與健康的需要，以醫學中心的水準提供民眾更安全、安心的服務，善盡企業永續經營的社會責任。

高雄市立小港醫院斥資16億元，興建地下3層，地上10層的急重症醫療大樓，今舉行動土儀式。（記者方志賢攝）

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